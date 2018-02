Une nouvelle grève les 20 et 21 février

Par DDK | Il ya 3 heures 38 minutes | 256 lecture(s)

Une autre grève se profile dans le secteur de l’Éducation nationale, les 20 et 21 février prochains, à l’appel, cette fois-ci, de quatre syndicats. Ces derniers qui attendent d’être rejoints samedi prochain, par un 5e syndicat, comptent déposer un préavis la semaine prochaine. Cette nouvelle action qui malmènera, à coup sûr, le département de Nouria Benghabrit qui peine à s’en sortir de la spirale Cnapeste, sera l’œuvre du SATEF, CLA, UNPEF, SNAPEST et éventuellement le SNTE qui tranchera sur la question vendredi. Les cinq syndicats, réunis hier à Alger, revendiquent «l'étude rapide du statut particulier, la révision à la hausse de la valeur du point indiciaire, la réservation de postes pour les promotions -professeur principal, professeur formateur,... l’amélioration du mode de vie des corps communs et des ouvriers professionnels, l’application de la circulaire présidentielle 14.266», entre autres.

M.A.T