Benghabrit interpellée par les parents d’élèves

Une délégation du syndicat Cnapeste de Béjaïa devrait être reçue, aujourd’hui, par la ministre de l’Éducation, Mme Nouria Benghabrit, pour débattre de leurs revendications et tenter de mettre un terme à la grève illimitée déclenchée depuis deux semaines. Mais avant que ce syndicat ne soit appelé par la ministre à des négociations, les parents d’élèves ont subi le martyr en organisant des marches de protestation ou en saisissant, par écrit, les autorités compétentes. C’est le cas de l’union des parents d’élèves de la wilaya de Béjaïa qui a envoyé une missive à madame la ministre, dans laquelle elle l’interpelle à ce sujet. Il est souligné que le conflit opposant la Direction de l’éducation aux syndicats des enseignants n’a que trop duré. Ce bras de fer risque d’aboutir à la déclaration d’une année blanche et les seuls perdants de cet enlisement ne seront que les élèves. Les rédacteurs mettent le déclin de cette direction de l’éducation, estimé à une décennie, sur le compte de diverses raisons dont le manque d’encadrement qualifié. D’ailleurs, il est demandé à la ministre de pourvoir les postes vacants sachant que les besoins en personnel qualifié sont criards. Par ailleurs, il lui est demandée d’instruire la Direction de l’éduction à l’effet d’ouvrir, à nouveau, le dialogue avec les syndicats et d’aller vers l’établissement d’un échéancier raisonnable de règlement des problèmes posés en contrepartie de la reprise normale de la scolarité et la récupération des cours perdus pour éviter l’année blanche. Il est utile de rappeler que le déclenchement de la grève illimitée a fait réagir les autorités locales, dont les membres de l’APW, dont une délégation, menée par son président en présence du chef du groupe parlementaire du parti, a été reçue par la ministre la semaine dernière. Par ailleurs, les élus indépendants de cette institution ont saisi leur président pour lui demander de convoquer une session extraordinaire ouverte dédiée à l’examen de la situation qui prévaut dans le secteur de l’éducation au niveau de la wilaya de Béjaïa.

