«La mise en service de l’EPH est notre priorité»

Par DDK | Il ya 3 heures 38 minutes

Le maire des Ouadhias, Youcef Akir, revient dans cet entretien sur tout ce qui a trait au développement de sa commune qui totalise plus de 21 000 habitants, répartis sur une douzaine de villages.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez été réélu pour un deuxième mandat consécutif à la tête de l’exécutif communal. Quel est le secret ?

Youcef Akir : Franchement, aucun. Il faut savoir que dans notre région, notre parti, le FFS, est bien implanté et la population nous fait confiance d’autant plus qu’ils nous connaissent pour notre honnêteté et notre engagement au service de la commune. D'ailleurs, durant la campagne, nous n’avons promis que ce que nous pouvons tenir, à savoir une gestion participative et transparente selon les moyens dont dispose la municipalité et les subventions qui lui seront accordées par l’État.

Pour former votre exécutif, vous avez eu à faire des alliances…

En effet, pour avoir la majorité à l’assemblée, nous avons contracté une alliance de gestion avec la liste parrainée par le TAJ qui a obtenu un seul siège. Nous leur avons offert une vice-présidence et nous avons gardé le reste pour nos élus du FFS, à savoir 3 vice-présidences et 3 présidences de commissions. Le travail est déjà entamé. Nous avons à ce titre tenu deux sessions et nous avons aussi entamé un travail de proximité avec les comités de villages et les comités de quartiers, pour établir un véritable état des lieux et tracer ensemble une feuille de route. Cela nous permettra de dégager les projets à réaliser en priorité mais aussi à court, moyen et long termes. Tout cela dans le cadre d’une démocratie participative effective.

Quels sont les grands axes de votre programme pour le mandat en cours ?

La priorité des priorités est de travailler pour arriver à améliorer le cadre de vie général des citoyens. Et à Ouadhias, cela passe inévitablement par l’achèvement du projet de l’hôpital, dont les travaux sont à présent à environ 55% d’avancement. Ce projet nous tient à cœur plus que tout, car l’état du secteur de la santé dans notre commune est catastrophique. Notre polyclinique fonctionne au ralenti avec des moyens dérisoires et une structure qui nécessite en urgence des travaux de réfection. Donc, le cap et toute notre énergie se focaliseront sur la finalisation et la mise en service de l’hôpital de 60 lits. Une autre priorité, c’est bien sûr le projet d’ovoïde et la station d’épuration pour protéger la santé publique, la faune, la flore et le barrage de Taksebt. Ce projet est normalement dégelé, nous attendons le lancement des travaux durant l’année en cours, comme promis par l’Office national de l’assainissement.

Le marché de proximité malgré son achèvement n’est pas encore opérationnel. Pourquoi ?

Hélas, c’est la réalité. Pourtant, nous en avons grand besoin pour, d’une part, créer de l’emploi et, d’une autre part, combattre l’informel et l’étalage sur les abords des routes ce qui diminuera l’anarchie qui sévit au chef-lieu. Je m’engage à l’ouvrir avant le mois de Ramadhan prochain. La Direction du commerce sera saisie et nous finirons bien par trouver un terrain d’entente et lever toutes les entraves.

Où en est le projet de raccordement des neuf villages des Ouadhias au réseau du gaz naturel ?

Avant de répondre à votre question, permettez-moi de commencer par une bonne nouvelle. À la fin de cette semaine, nous allons procéder à la mise en service du gaz au profit de 52 foyers nouveaux du chef-lieu. C’est donc un bon départ. Pour ce qui est du raccordement des neuf villages, les travaux vont reprendre sur le réseau de distribution durant la semaine en cours. Il reste, néanmoins, une petite opposition sur le réseau de transport qu’il faut absolument lever pour faire parvenir le gaz aux habitants des neufs villages des Ouadhias. J’aimerai aussi signaler que plus de 300 foyers répartis sur le chef-lieu et les villages ne sont pas encore raccordés au réseau de l’électricité. Je profite de l’occasion pour interpeller le directeur de l’énergie afin de nous inscrire un projet d’extension. Je voudrais, également, remercier la Direction des travaux publics pour son accompagnement et la prise en charge des travaux d’élargissement de la route vers les villages des Ouadhias. Nous sommes aussi sur la réhabilitation des réseaux d’assainissement dans le cadre des PCD et les subventions de l’État. Nous irons par urgence et selon les moyens disponibles.

Le réseau de l’AEP, notamment au chef-lieu, est-il toujours amianté ?

Malheureusement oui. Nous lançons un cri de détresse à la direction concernée pour nous inscrire la réfection de ce réseau réalisé dans les années 1980. C’est un danger de santé publique. Il faut vite remédier à cette situation qui risque de s’avérer dangereuse. La direction concernée est interpellée en vue de prendre les mesures efficientes et urgentes pour le remplacement des conduites amiantées. Toutefois, la Direction de l’hydraulique est à saluer pour avoir pris en charge les travaux de réhabilitation du réseau de refoulement Takhoukht vers Ouadhias. Au sujet du réseau routier, il n’est ni bon ni mal. C’est comme dans toutes les communes. Il y a toujours quelque chose à faire. L’élargissement de la route menant aux villages des Ouadhias est pris en charge par la Direction des travaux publics que nous remercions au passage. Le reste du réseau sera réhabilité progressivement et selon nos moyens.

Qu’en est-il du secteur de la jeunesse et des sports ?

Le secteur de la jeunesse à Ouadhias est acceptable, puisque nous avons un CSP avec un stade communal gazonné, doté de vestiaires et de clôture. Il nous reste la réalisation des gradins, pour cela nous appelons les responsables concernés à nous accorder un projet dans ce sens. Notre maison de jeunes est en voie d’être refaite à neuf grâce aux efforts de la DJS que nous saluons. Le projet de la piscine semi-olympique est à 60% d’avancement. Le centre sportif de proximité a besoin de travaux de réhabilitation, notamment le petit terrain de volley et la salle omnisports qu’il faut normaliser. Nous avons aussi une salle de cinéma, un centre culturel et une crèche communale.

Et concernant l’habitat rural et le logement ?

Nous comptons près de 900 dossiers de l’aide à l’habitat rural, hélas la direction concernée ne nous a attribué aucune unité (zéro aide) durant l’année 2017 et rien n’est venu en ce début de 2018. Nous subissons une pression terrible par les demandeurs et nous ne trouvons aucune réponse à leur donner, pourtant ce dossier a bien avancé au niveau de notre APC. Nous demandons notre part à l’instar de toutes les APC de la wilaya et de l’Algérie. Au sujet du logement, nous avons 34 logements OPGI bloqués et 74 logements APC/CNEP bloqués aussi. Toutefois, dernièrement, une commission de l’OPGI s’est déplacée à Ouadhias et nous leur avons proposé des assiettes de terrain pour la réalisation de logements dans les différentes formules. Nous espérons que cette année sera la meilleure. Nous appelons aussi les directions au niveau de la wilaya à prendre en charge, dans le cadre des programme sectoriels, les travaux de l’aménagement urbain au niveau du chef-lieu puisque les subventions PCD sont réservées exclusivement aux zones montagneuses.

Entretien réalisé par Hocine T.