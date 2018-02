Des randonnées pour protéger l’environnement

Par DDK | Il ya 3 heures 37 minutes | 364 lecture(s)

Le Collectif des cyclistes Si Ahsène organise régulièrement des sorties de terrain dans les différentes daïras de la wilaya de Tizi-Ouzou, afin de sensibiliser la population sur la lutte contre la dégradation de l’environnement gangrénant la nature et menaçant la santé publique. «Nous avons programmé des sorties dans les 21 daïras que compte notre wilaya. Nous sommes actuellement à notre sixième sortie. Nous avons effectué des sorties à Tizi-Ouzou, Mekla, Azazga, Tizi Rached et Ouaguenoun. La dernière c’était à Ouacifs, samedi dernier, à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides», révélera Bouaknine Ahsène, dit Si Ahsène. Une action qui s’est ponctuée par la plantation de plusieurs arbres au niveau du barrage de Taksebt. D’après ce cycliste vétéran, qui a à son actif une quarantaine d’années d’expérience, l’objectif de cette association est «d’interpeller les autorités locales, mais également les citoyens sur les catastrophes écologiques que vit la wilaya». En effet, la situation écologique se dégrade de plus en plus. Des décharges sauvages, des bouteilles et des cannettes jonchent les accotements des routes. À ces ordures ménagères et industrielles s’ajoutent les eaux usées qui assaillent l’environnement. «La situation est préoccupante. Cela va des espaces communs dans nos villes et villages jusqu’à nos forêts. Nous devons agir et vite. Tout le monde est concerné ! Il faut qu’on trouve une solution et une alternative à cet épineux problème qui menace non seulement la nature, mais également nos vies», avertit Si Ahsène.

Farida Elharani