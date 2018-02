Inauguration d’un centre d’alphabétisation

Par DDK | Il ya 4 heures 46 minutes | 218 lecture(s)

C’est en présence de la présidente de l’association nationale d’alphabétisation ‘’IQRAA’’, la sénatrice Aicha Barki, et du sélectionneur de l’équipe nationale de football, Rabah Madjer, en tant qu’ambassadeur de la société de télécommunication Ooredoo, et des autorités locales, que le nouveau siège de l’association ‘’IQRAA’’ a été inauguré, hier, dans la commune d’Aïn Bessem. Les locaux, qui abritaient un ancien détachement de la protection civile, cédés par les autorités de la wilaya au profit de l’association, ont été complètement réhabilités et réaménagés, pour accueillir les apprenants dans de bonnes conditions. L’opération de rénovation et d’équipement a été réalisée, grâce à un financement de l’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo. Le centre en question, le premier du genre dans toute la wilaya de Bouira, est déjà prêt à recevoir par moins de 200 stagiaires, dont l’âge varie entre 16 et 76 ans. Il est équipé notamment de l’ensemble des moyens pédagogiques nécessaires pour assurer une bonne formation aux apprenants, dont le nombre d’inscrits a déjà dépassé les 90 personnes. Une équipe administrative et cinq enseignants formateurs ont été d’ores et déjà affectés à cette nouvelle structure. Mme. Aicha Barki a tenu à féliciter et à remercier les adhérents locaux de l’association ‘’IQRAA’’, ainsi que les autorités de la commune d’Aïn-Bessem et de la wilaya. «C’est un acquis considérable qui contribuera à l’élargissement des activités de l’association et à atteindre ses objectifs. C’est un énorme pas en avant pour notre association et les citoyens de toute la wilaya. La réalisation de ce genre de structure de proximité nous aidera à toucher le maximum de citoyens surtout dans les régions éloignées ou reculées. L’association poursuivra la concrétisation de ses programmes, visant à l’instauration d’un système d’information intensif et aussi à offrir à tout analphabète les éléments essentiels d’apprentissage afin qu’il puisse s’adapter à sa société, affronter le monde du travail et de la production et faire face aux exigences de la vie moderne», a-t-elle déclaré. Dans un autre registre, l’hôte de la ville d’Aïn-Bessem a affirmé que l’association lancera en Algérie, et en collaboration avec le programme de l’Unesco pour l’alphabétisation et le développement humain, un nouveau programme d’alphabétisation numérique et informatique. Selon Mme. Barki, ce nouveau programme s’inscrit dans le cadre des missions de l’association pour le développement humain, et sera entièrement financé et encadré en Algérie par les fonds de l’Unesco : «Il s’agit d’une première mondiale, ce programme d’alphabétisation numérique a été adopté par l’Assemblée générale de l’Unesco, suite à une proposition de l’association IQRAA. Il sera réalisé très prochainement en Algérie, comme première expérience», a-t-elle ajouté.

Oussama Khitouche