La Formation professionnelle fait dans la proximité

Il ya 4 heures 47 minutes

Le Centre de formation professionnelle et d’apprentissage «féminin» de Tala Allam organise, depuis hier et jusqu’à jeudi prochain, des journées portes-ouvertes sur le secteur de la formation et l’enseignement professionnels, au niveau de la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Plusieurs centres de formation professionnelle ont pris part à cette activité. Il s’agit, entre autres, du CFPA Kerrad Rachid, du CFPA de Boukhalfa, du CFPA de Tizi Rached, de l’INSEP Ouaguenoun, INSEP Draâ Ben Khedda, du CNEPD et des dispositifs d’aides à l’emploi : Ansej, Cnac, Angem et Anem. Selon Mme Atlaoui, conseillère à l’orientation au niveau du CFPA de Tala Allam, l’objectif de ces journées est «d’informer, sensibiliser et orienter le public sur les opportunités qu’offre le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels en matière de formation, pour une meilleure insertion dans le monde du travail», d’autant que les représentants des dispositifs d’aides à l’emploi sont partie prenante de ces portes-ouvertes, pour plus d’information et d’orientation du public. Ces centres de formation et d’enseignement proposent des diplômes et attestations de CMP, BT, BTS et autres, allant de 6 à 24 mois de stage, dans les spécialités suivantes : la céramique, l’habit traditionnel, le froid, l’électromécanique, la mécanique, l’arboriculture, l’apiculture, peinture vitrerie, l’installation sanitaire et gaz, agent de saisie, l’hôtellerie, le secrétariat, etc. Le niveau scolaire est corollaire de la formation demandée, allant de la 4 AM et même plus bas, jusqu’à la 3 AS. Par ailleurs, le Centre national de la formation et de l’enseignement professionnels à distance (CNFEPD) propose des cours pour «Parler et écrire couramment : l’anglais et le français, en peu de temps». A noter que les inscriptions dans les différents centres de formation et d’enseignement sont ouvertes depuis le 7 janvier et dureront jusqu’au 17 février prochain.

Farida Elharani