«Une nouvelle formule de logement public aidé en maturation»

Il ya 3 heures 59 minutes

La Dépêche de Kabylie : Le logement fait beaucoup parler de lui à Tizi-Ouzou. Peut-on connaître l’importance du programme accordé à la wilaya ?

Habib Argoub : Depuis trois quinquennats, l’État a accordé à la wilaya de Tizi-Ouzou un important programme de 139 172 unités dans les différents segments. Le logement social a eu 27 602 unités, le LSP 10 268, le logement AADL 1 et 2 a bénéficié de 15 400 unités, le logement promotionnel public 453 unités et enfin 85 493 aides pour l’habitat rural. C’est vous dire que le programme est important. Mais il n’est pas encore totalement achevé pour différentes contraintes, notamment l’indisponibilité de foncier par endroits, son instabilité dans d’autres, les oppositions et aussi la défaillance de certaines entreprises. À présent, il y a une nouvelle formule en maturation, à savoir le logement public aidé, qui est en maturation. Avec l’achèvement du programme et le lancement de la nouvelle formule, la crise du logement s’atténuera significativement.

Qu’en est-il exactement du logement social ?

Dans ce segment, nous avons exactement un programme de 27 602 unités, dont 16 212 achevées et 10 911 en cours de réalisation. Nous avons, hélas, 3 356 unités à l’arrêt. Pour rappel, une liste de pré-affectation de 1 822 a été affichée et 352 pré-bénéficiaires de la première liste de 2016 sont montés au créneau. A présent, une enquête complémentaire est enclenchée pour statuer définitivement sur ces cas. Ces logements seront distribués, en mai prochain, à l’occasion de la Fête des travailleurs, une fois les travaux de VRD achevés. Nous avons aussi un quota de 4 552 unités achevées, répartis sur le territoire de la wilaya, il ne reste plus que les travaux de VRD qui sont en cours.

Il y a plus de 3 300 logements sociaux à l’arrêt. Pourquoi ?

Le chiffre exact de logements à l’arrêt est de 3 356 unités. 1 880 unités souffrent d’un problème dû au foncier. C’est le cas de 778 unités/1200 à Ath Vouyoucef, l’étude du sol a démontré son instabilité. Le même cas a été observé à Iferhounène, Tamda, Larbâa Nath Irathene, Bouzeguène, Draâ El-Mizan, Tizi Rached et Ouaguenoun. Il y a aussi le programme 882/2000 qui souffre du même problème : 180 unités butent sur des oppositions et des contraintes techniques, 135 autres unités sont concernées par la réévaluation et 521 en phase de choix d’entreprises. Nous avons aussi des cas où nous avons dû résilier les contrats avec des entreprises défaillantes. De toutes les manières, nous suivons quotidiennement les différents projets pour assainir toutes les situations et lever toutes les contraintes pour mener ce programme à terme.

Qu’en est-il des programmes LSP et AADL 1 et 2 ?

Le programme LSP est tout aussi important, puisque nous avons un quota de 10 278 logements, dont 7 498 achevés, 11 628 en cours de réalisation et 100 logements en cours de lancement à Azazga. Nous enregistrons aussi 1 052 unités à l’arrêt, dont 474 en litige entre les promoteurs et les acquéreurs. L’affaire est en justice (204 à Mekla, 110 à Azeffoun, 42 à Timizart, 64 à Azazga et 54 à Tizi-Ouzou) et aussi 572 autres logements à l’arrêt pour défaillance des entreprises et des promoteurs. En 2016 et 2017, nous sommes parvenus à finaliser et à distribuer 1 600 logements sociaux participatifs. Pour ce qui du segment AADL 1 et 2, le quota total est de 15 400 unités, dont 1 500 depuis 2001 qui sont achevées et distribuées. Nous avons aussi 200 unités achevées non habitées pour manque de VRD. Il reste 5 700 unités, dont 2 000 en cours à Oued Falli. D’ailleurs, 627 sont déjà attribuées et l’achèvement de 469 unités est prévu pour le premier trimestre de l’année en cours. 904 autres unités sont au stade du gros œuvre. Elles seront finalisées et livrées en fin de l’année. Les 3 700 unités restantes, réparties sur trois daïras, à savoir Draâ El-Mizan, Azazga et Oued Falli, le programme est en cours. 200 à Tamda et 500 à Aghribs sont également en cours, avec un taux d’avancement allant de 12 à15%.

La wilaya a eu également un quota en 2017…

Absolument, nous avons eu un quota de 8 000 unités, mais leur financement a attendu la loi de finances 2018. Les choix de terrains ont été effectués, les procès verbaux remis aux promoteurs avec lesquels nous effectuons des visites pour cibler les sites. Les régions concernées par ce programme sont Boghni, Draâ El-Mizan, Aghribs, Azazga, Bouzeguène, Ouaguenoun, Draâ Ben Khedda et Tizi-Ouzou. Pour le logement promotionnel, nous sommes concernés par 453 unités, toutes en cours de réalisation.

L’habitat rural est une formule qui a donné des résultats, mais les quotas sont réduits. Pourquoi ?

La formule de l’habitat rural a, en effet, donné de bons résultats à Tizi-Ouzou. Actuellement, nous enregistrons 25 000 dossiers d’aides à l’habitat rural. À la fin 2017, nous n’avons eu que 1 000 aides déjà distribuées. Nous avons à ce titre avec le wali, établi une demande d’urgence pour un quota de 4 000 aides. Nous avons eu une promesse d’attribution d’au moins 3 000 aides vers le mois de mars. Ce qui nous permettra de prendre en charge une partie de la demande.

Entretien réalisé par H. T.