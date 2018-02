Le directeur du logement charge les P/APC concernés

Par DDK | Il ya 3 heures 57 minutes | 228 lecture(s)

Au moment où la population se démène pour bénéficier d’un logement social ou d’une aide à l’habitat rural, plusieurs P/APC, dont les communes ont bénéficié de quotas importants, depuis le mois de novembre 2016, n’ont toujours remis ni liste, ni dossier à la direction concernée. Pire encore, le quota n’est, paraît-il, pas encore distribué. Cette information a été communiquée par le directeur du logement de la wilaya, M. Argoub Habib, qui a déploré cet état de fait, signalant que les communes concernées sont: «Fréha, Timizart, Aït Yahia Moussa et Aït Aissa Mimoune». Il lancera ainsi un appel aux P/APC concernés afin qu’ils fournissent les listes et les dossiers, et ce, pour ne pas pénaliser la wilaya.

H. T.