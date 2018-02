L’exécutif de l’APW enfin installé hier

Par DDK | Il ya 5 heures | 527 lecture(s)

L’assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou a installé, hier, son exécutif. Les neuf commissions permanentes ont été formées et leurs présidents élus.

Pour avoir une majorité absolue, le Front des forces socialistes a dû contracter un accord de gestion avec le FLN et le RND qui ont obtenu chacun sept sièges, lors des élections locales du 23 novembre dernier. Pour ce faire, le FFS a cédé une vice-présidence et deux commissions à chacun des deux partis. Du coup, le Front des forces socialistes a gardé une vice-présidence confiée pour rappel, à M. Menaoum Rabah. Il a également gardé 5 commissions dont la commission économie et finances, la commission des affaires sociales, culturelles, cultuelles, Wakfs, sportive et jeunesse, la commission du développement local, l’équipement, l’investissement et l’emploi, la commission hydraulique, l’agriculture, l’équipement, l’investissement et l’emploi et enfin la commission santé, hygiène, forêts, pêche et tourisme. Le FLN, en plus d’une vice-présidence confiée à Kamel Ougmat, a également eu deux commissions, à savoir la commission de l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle et bien sûr la commission de l’urbanisme et de l’habitat. Le RND d’Ahmed Ouyahia a eu de son côté une vice-présidence confiée à Yikene Idir et deux commissions, il s’agit de la commission des Technologies de l’information et celle de l’aménagement du territoire et du transport. En somme, les termes de l’alliance du mandat passé ont été reconduits. A signaler que le président d’APW, Youcef Aouchiche, a réuni son exécutif non seulement pour les féliciter mais aussi pour les inviter à «travailler la main dans la main pour réussir la mission de développer la wilaya de Tizi-Ouzou et être au service des citoyens». Il dira : «Une seule main n’applaudit pas et une hirondelle ne fait pas le printemps. Nous avons chacun notre appartenance politique et idéologique, mais la chose qui nous réunit tous, c’est incontestablement le développement de notre wilaya et de notre pays. Je vous invite donc tous à mettre le cap sur le développement et la prise en charge des doléances de notre population. Les manques sont multiples et nombreux, le défi doit être relevé et pour cela nous devons privilégier le travail collégial et la concertation au bénéfice de notre wilaya et de notre pays». A signaler qu’une réunion de travail est prévue en début de semaine prochaine, pour «établir une feuille de route et entamer la mission, d’autant que le train est mis sur rail», a informé le président de l’assemblée. L’exécutif ainsi installé a connu, néanmoins, la défection des élus du RCD qui ont boudé la cérémonie.

Hocine T.