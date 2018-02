«Redonner à Tizi-Ouzou une santé économique»

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 319 lecture(s)

«Notre premier objectif reste indéniablement le développement de notre wilaya. Nous allons, avec nos partenaires, mettre les bouchées triples pour achever le programme en cours, dégeler les projets inscrits et décrocher d’autres projets pour récupérer le retard qu’accuse notre wilaya. Nous allons aussi mettre le cap sur l’investissement par la réalisation de zones d’activités et de zones d’industrielles, afin de créer de la richesse et des emplois. Les cas des communes pauvres et rurales auront toute notre attention, en mettant en branle les mécanismes adéquats pour leur venir en aide. De toutes les manières, notre but et de contribuer significativement au développement de Tizi-Ouzou et nous serons à l’écoute de sa population afin de l’accompagner et prendre en charge ses doléances. Avec nos partenaires, nous ferons de notre mieux pour redonner à la wilaya une bonne santé économique».

