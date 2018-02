«Partenaires pour l’édification d’une wilaya développée»

Par DDK | Il ya 4 heures 59 minutes | 262 lecture(s)

«L’installation des commissions a été faite conformément aux dispositions du code de wilaya. Après des consultations et concertations, il s’est dégagé un consensus avec nos partenaires du FFS et du RND de reprendre les termes de l’accord du mandat précédent. Pour nous au FLN, la priorité c’est l’action et la concrétisation des différents programmes engagés dans notre wilaya et la satisfaction des différents besoins de notre population, notamment dans le domaine de l’investissement créateur de richesse et d’emploi. Les efforts seront aussi focalisés sur la sensibilisation, afin d’éradiquer le phénomène des oppositions à l’origine du blocage du développement de notre wilaya. Nous sommes partenaires dans l’exécutif de l’APW pour l’édification d’une wilaya développée».

H.T