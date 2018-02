L’exploitation de la carrière négligée par les maires ?

Par DDK | Il ya 4 heures 56 minutes | 388 lecture(s)

Lors du Conseil de wilaya de mercredi dernier, tenu au niveau de la maison de jeunes de Bechloul, le chef de daïra a dévoilé certaines caractéristiques de sa circonscription administrative, notamment celles inhérentes aux potentialités d’investissements.

Une région recélant plusieurs gisements dont un d’argile au niveau de Semmache, commune d’El Adjiba, servant à alimenter une briqueterie sise à Akbou, un autre d’agrégats à Ath Leqsar, la carrière de gypse à El-Adjiba, et enfin un gisement de calcaire pouvant servir à l’exploitation de ciment. Pour ce dernier, il se trouve à cheval entre les deux communes d’Ath Rached et d’Ath Leqsar. Mais les deux édiles communaux n’ont pas cru bon de soulever ce point lors de ce conseil de wilaya qui leur était dédié et qui avait pour but la relance du développement local. Un gisement qui, par le passé, n’avait pas pu être exploité à cause d’une mésentente entre les précédents et non moins actuels maires. Et pour ce mandat encore une fois, il ne semble pas que l’implantation d’une carrière pour exploiter ce gisement soit à l’ordre du jour. Les maires de ces deux localités, lors de leurs interventions respectives se sont plutôt concentrés sur des problèmes liés aux logements dont l’habitat rural, formule très demandée dans ces contrées rurales par excellence. Pourtant, la commune d’Ouled Rached est classée bonne dernière à l'échelle de la wilaya de Bouira en matière de raccordement au gaz naturel, avec un taux de pénétration de 39%. Ainsi, force est de constater que malgré ce retard, le P/APC de la localité ne s’est pas trop attardé sur ce volet en présentant ses besoins en PCD pour 2018. Plutôt, le maire de cette commune, et dans sa «plaidoirie» estimera que les PCD accordés sont insuffisants et qu’il faudrait accorder plus de PSD. Ceci pour réaliser des projets de réfection de routes, un dalot, des conduites d’adduction pour le réseau AEP…Par ailleurs, l’élu fera savoir que de nombreuses classes scolaires nécessitent des travaux de démolition tels que prévus par le CTC. «Nous avons deux classes au niveau de l’école Ziri Makhloul dont le toit menace de s’effondrer à tout moment, et de même pour la cantine scolaire que nous voulons délocaliser au niveau des logements d’astreinte des enseignants», souhaitera l’orateur. Il relèvera, toutefois, l’absence de colonne montante et de compteurs de gaz au niveau des 40 logements du chef-lieu de wilaya. Il achèvera son intervention en demandant la création d’un CET pour éradiquer la décharge publique existante. Une structure que compte se partager les deux communes d’Ath Rached et d’Ath Leqsar, contrairement au gisement de calcaire existant.

Habitat rural, Limani ordonne d’autoriser la surélévation

La présentation de la commune d’Ath Leqsar par son maire a abondé dans le même sens en matière de besoins jugés prioritaires, notamment l’AEP. «Actuellement, nous disposons d’un réservoir de 200 m³ qui doit alimenter quelques 4 000 habitants. Cet ouvrage est dépassé, et nous proposons la réalisation d’un château d’eau de 1 000 m³ au niveau de Tilioua, ainsi qu’un autre de 500 m³ pour Ighzer Boulghoum. Mais ces ouvrages ne pourront être réalisés que dans le cadre de PSD», estime l’élu. Pour le secteur des travaux publics, là encore, les besoins sont immenses avec la nécessité de réfection de routes car «des villageois ne sortent pas de chez eux tellement l’état des routes est impraticable.» Le siège de l’APC étant jugé trop exigu et qualifié de «boite d’allumettes» par le maire, ce dernier demandera ainsi un nouveau siège car les vice-présidents de l’APC et les membres de commissions n’ont pas de bureaux. Il conclura son intervention en demandant l’inscription d’un stade dans la commune. «Ce matin, les membres de l’association Assirem ont observé un sit-in devant le siège de l’APC pour exiger de bénéficier d’un stade. C’est une action pacifiste et leur demande est légitime», soulignera le maire. Le représentant de la société civile d’Ath Leqsar abondera évidemment dans le même sens devant le wali pour l’inscription de ce stade. À ce sujet, le DJS, qui a été de nombreuses fois interpellé sur ces stades, mettra un terme à ces demandes récurrentes. «Notre ministère a débloqué des enveloppes pour aménager des stades dans chaque chef-lieu de daïras. C’est chose faite maintenant, et les équipes des communes avoisinantes dépendant de ces daïras peuvent s’affronter dans ces stades répondant aux normes», expliquera-t-il aux P/APC. Lors de ce conseil de wilaya, le wali et le P/APW ont pu constater que les demandes formulées n’étaient plus aussi insistante sur les préoccupations enregistrées au cours des dernières années. Plusieurs maires ont soulevé des problèmes de connexion au réseau d’Algérie Télécom dans de nombreuses localités, ce qui, selon les autorités locales, prouve que les besoins des citoyens ont évolué et l’on apprendra ainsi que la fibre optique et le réseau 4G-LTE sera disponible prochainement à Assif Lekhmiss, Ath Abdellah, Guemguouma, la Crête-Rouge et au village agricole Abbas Boudjenane. À noter que lors de ce conseil, M. Limani Mustapha, le wali de Bouira a ordonné aux services de la direction de l’habitat de faciliter les demandes et les procédures visant à la surélévation des constructions accordées dans le cadre des aides à l’habitat rural. «Il y a des gens qui n’ont pas de terres, des frères qui veulent habiter dans une seule demeure et par manque de foncier, vous ne devez pas les priver de ces aides. Vérifiez uniquement que les bases de ces constructions sont conformes aux normes, solides et pourront supporter un étage, et facilitez leur la tâche», ordonnera le wali. Une bonne nouvelle pour les bénéficiaires de ces aides car plusieurs demandes avaient été faites par le passé et aucune instruction n’avait été donnée par les autorités locales. Des refus inexpliqués d’autant plus que dans d’autres wilayas, les surélévations des habitations octroyées dans le cadre des aides rurales sont autorisées.

Hafidh Bessaoudi