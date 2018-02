De l’eau potable en H24 d’ici l’année prochaine

Par DDK | Il ya 4 heures 56 minutes | 533 lecture(s)

Dans le cadre de l'amélioration de l’approvisionnement en eau potable de la wilaya de Béjaïa, le wali M. Hattab a assisté, avant-hier jeudi, à une réunion de travail présidée par le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, au siège de son département ministériel à Alger.

Un programme de développement, qui comprend une batterie d’action visant l’amélioration de la situation de l’AEP dans la wilaya de Béjaïa, a été adopté. L’objectif escompté, à travers ce «plan Marshall», est d’assurer l’alimentation en eau potable au quotidien pour l’ensemble des 52 communes que compte la wilaya de Béjaïa, a-t-on appris de l’attaché de presse du wali Mohamed Hattab. Organisée dans le cadre des mesures urgentes prévues pour l'amélioration de l’approvisionnement en eau potable de la wilaya de Béjaïa, cette réunion a permis, selon la même source, «d’évaluer l’état de l’alimentation en eau potable à travers les 52 communes que compte la wilaya de Béjaïa, et ce, aussi bien sur le plan de l’exécution des différents programmes de développement que celui de la gestion du service public de l’eau». Il ressort de l’évaluation de la situation actuelle du service public de l’eau, à travers la wilaya de Béjaïa, que 11 communes seulement, soit une population de 540 000 habitants, sont alimentées au quotidien, alors que 41 communes, soit 460 000 habitants, sont ravitaillées un jour sur deux, voire plus dans certaines localités. Ce plan d’action, en cours d’exécution, «porte essentiellement sur des travaux de raccordement au barrage de Tichi-Haf pour certaines communes, sur la réhabilitation des captages et sur la mise à niveau des réseaux d’eau potable et systèmes hydrauliques à travers toute la wilaya». Pour le wali de Béjaïa, ce défi, qui n’est pas des moindres, «est réalisable». Cette affirmation du premier responsable de la wilaya est fondée, d’une part, sur «la ressource en eau qui est richement disponible dans la région» et, d’autre part, sur «les financements mobilisés par l’État pour atteindre cet objectif». Le programme de travail, tracé par les responsables locaux du secteur de l’Hydraulique, en concertation avec le ministère de tutelle, pour l’achèvement de cette opération, est structuré en trois échéances. D’abord, il s’agit de garantir une alimentation au quotidien de 24 communes, fixée pour la saison estivale 2018. «Sur ces 24 communes, 17 sont concernées par le transfert à partir du barrage de Tichi-Haf, dont les travaux de raccordement sont en voie d’achèvement. Les autres communes nécessitent des opérations de mise à niveau des réseaux et des installations hydrauliques et elles sont prises en charge dans les différents programmes de développement», a affirmé notre source. La deuxième échéance, qui concerne 11 autres communes, est fixée pour la fin de l’année en cours. Ces municipalités, indique-t-on, «nécessitent des travaux de mise à niveau des réseaux pour lesquels les financements sont octroyés. Les travaux sont en cours de lancement». Le passage des 6 communes restantes au régime d’alimentation au quotidien en eau potable est fixé pour l’année 2019. L’appel d’offre pour la désignation des entreprises, qui prendront en charge les travaux de raccordement de ces communes au nouveau réseau AEP, est en cours de lancement, a-t-on rassuré.

Transfert de la gestion AEP de onze communes à l’ADE

L’autre décision importante, prise à l’issue de cette réunion de travail, est le transfert de la gestion de l’eau de 11 autres communes de la wilaya à l’Algérienne Des Eaux (ADE) d’ici la fin de l’année 2018. Cette mesure portera le nombre des communes, dont la gestion de l’eau est assurée par l’ADE, à 27. «Sur le plan de la gestion, il y a lieu de signaler que sur les 52 communes que compte la wilaya, seulement 16 sont gérées par l’ADE. Le service de l’alimentation en eau potable du reste des communes, en nombre de 36, est à la charge des APC. Une décision de transfert de la gestion du service public de l’eau de 11 autres communes vers l’ADE, durant l’année en cours, a été prise séance tenante. Ainsi, le ministère devra accompagner l’ADE, en lui accordant une subvention sur le Fonds National de l’Eau (FNE) pour lui permettre de faire face aux nouvelles charges (nouveaux recrutements, équipements et énergie)», a déclaré l’attaché de presse de la Wilaya. Le wali de Béjaïa a salué, en marge de cette réunion de travail, «l’attention accordée par le secteur des Ressources en eau à la wilaya de Béjaïa», à travers les financements mobilisés, les opérations engagées et le nombre de visites de travail effectuées par des cadres centraux. Le ministre Hocine Necib a exprimé, pour sa part, sa «satisfaction» concernant «l’avancement de toutes les opérations engagées et a exhorté les responsables de son secteur à une plus grande mobilisation, afin d’être à la hauteur des engagements pris envers la population».

Boualem Slimani