Sadi se retire, Bellabas réélu

Par DDK | Il ya 2 heures 31 minutes | 286 lecture(s)

Deux faits marquants ont sans doute retenu l’attention des observateurs de la scène politique ce week-end lors du 5e congrès du RCD. Il s’agit en premier lieu du retrait de l’ex président fondateur du parti, Saïd Sadi, qui a annoncé qu’il ne sera désormais plus un «militant structuré du parti,» et de la reconduction du président en poste, Mohcine Belabbas. Ce dernier a obtenu la majorité des voix à savoir 755 sur les 895 votants, suite au scrutin à bulletin secret, face aux autres candidats, le Dr. Salah Belmekki, membre du parti depuis 14 ans et membre de l'exécutif (91voix), Lyes Lahouazi, militant du parti au sein de l'immigration (13) et Fadéla Messousi, membre du conseil national (16). Auparavant, Sadi, visiblement soucieux de se démarquer de son étiquette partisane, a indiqué en effet dans un discours prononcé devant les militants et les cadres-dirigeants du parti qu’il sera engagé dans le futur dans d’autres registres et sur d’autres terrains.

A. Amar.