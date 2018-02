Plusieurs axes routiers fermés à la circulation

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 552 lecture(s)

Les fortes chutes de neige qui se sont abattues, ces dernières 48 heures, sur la wilaya de Tizi-Ouzou ont provoqué la fermeture de plusieurs axes routiers.

En effet et selon la Protection civile, dans la localité de Aïn El Hammam, à 1 800 mètres d’altitude, le cumul de neige a causé la fermeture de la RN15 sur l’axe reliant cette commune à la wilaya de Bouira, au niveau du col de Tirourda. De même pour la RN30 qui est également fermée à la circulation au niveau du col de Tizi N’Kouilal. Le tronçon de la RN33 reliant la commune d’Iboudrarène à celle de M’Chdellah, dans la wilaya de Bouira, était aussi fermé hier à la circulation. La RN12 n’est pas épargnée, l’axe routier Yakourène-Adekar vers la wilaya de Béjaïa est, aussi, difficile à emprunter depuis hier matin. Le CW253, reliant la commune d’Illilten à la wilaya de Béjaïa, était fermé du côté de Tizi Chelata. À Bouzeguène, le CW251 reliant Aït Ziki à Akbou et le CW9, entre Illoula et Akbou, étaient également impraticables hier. Et les services de la météo prévoient encore de la neige à plus de 700 mètres d’altitude. Contacté par nos soins, M. Helli Mourad des services métrologiques notera que 15 à 20 CM de neige sont attendus dans les prochaines heures. Le BMS prendra fin aujourd’hui à partir de 15 heures, indique-t-on. La journée d’hier a été marquée par des pluies, dans les autres régions de la wilaya qui n’ont pas été touchées justement par la neige. Malgré les averses de ces derniers jours, on reste encore loin de la moyenne saisonnière, expliquera notre interlocuteur. Cette dernière est estimée à 800mm, (moyenne entre la période de septembre à août). «Actuellement nous sommes à quelque 370mm, ce qui reste peu et cela n’est pas pour arranger la situation de la crise d’eau que vit cette wilaya, chaque été et même en dehors de la saison de chaleur. Les espérances étaient pourtant portées sur un taux élevé de la pluviométrie, pour remédier au problème du stress hydrique.

K. H.