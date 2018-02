Le FFS de nouveau en crise !

Par DDK | Il ya 4 heures 56 minutes | 682 lecture(s)

C’est de nouveau la crise au FFS qui vient d’être ébranlé par la démission annoncée de Ali Laskri de l’instance présidentielle du parti. Le concerné aurait manifesté sa démission, ébruitée ce matin, hier aux instances dirigeantes du parti. Il compte par ailleurs expliquer les raisons qui ont motivé cette démission lors du prochain Conseil National prévu les 16 et 17 février prochains. C’est ce qui a été dit en tous les cas dans un mail adressé aux cadres du FFS par des militants en son nom, indique une source avisée sur le sujet. Cet autre épisode qui secoue l’instance présidentielle du FFS risque cette fois de la remettre complètement en cause sachant que la composante de la structure qui était au départ de cinq membres est réduite désormais aux seuls Balloul et Chérifi. Pour rappel Melle Ichallamène avait déjà démissionné en juin 2017 et Dr Hallet avait été exclu du parti.

Amar A.