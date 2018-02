Par DDK | Il ya 6 heures 34 minutes | 284 lecture(s)

Les élèves de la 4ème et de la 5ème année, de l’école primaire Benkaci d’Azazga, étaient en visite, hier, au siège de la Dépêche de Kabylie. Très enthousiastes, les écoliers ont en profité pour s’informer sur la création du journal, son fonctionnement et le rôle des journalistes et autres intervenants dans sa confection.