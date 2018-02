“Pas de levée de subvention pour le lait, l’essence et l’électricité”

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 215 lecture(s)

Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, en marge de la cérémonie de commémoration du 21e d'anniversaire de la création de son parti, qui s'est déroulée hier à Biskra, est revenu sur plusieurs questions relevant de l'actualité nationale. Le SG du RND, défendant les différentes réformes entreprises par son gouvernement, a rappelé la position du parti, qu'il a qualifiée de «constante». «Le RND a toujours revendiqué et soutenu les réformes dans tous les domaines, car c'est ce qui permettra à l'Algérie de sauvegarder sa souveraineté et son indépendance», dira-t-il. Le SG expliquera encore que son parti est pour la politique de réforme des subventions sociales, ce qui, selon lui, «ne sera pas contre le peuple». Evoquant l'austérité, il a précisé que «ce n'est pas illicite», ce terme, ajoutera-t-il, «pourrait être utilisé pour exprimer le contraire du gaspillage». «On a trop gaspillé», a-t-il affirmé. Visant ceux qui critiquent cette politique, il lancera : «En théorie, tout est facile, l'option des réformes est la plus difficile». Se voulant toutefois rassurant, le Premier ministre a fait savoir que «l'Etat ne lèvera pas l'aide sur les éléments essentiels», tels que le lait, l’électricité et l'essence. Ahmed Ouyahia, à propos des rumeurs sur justement la levée des subventions sur ce produit, a complètement démenti, estimant qu'il y a eu «de mauvaises interprétations» des déclarations du ministre de Commerce. Ahmed Ouyahia a par ailleurs réitéré le soutien de son parti, et le sien, au président de la République, le justifiant par plusieurs «bonnes raisons». Sur la dernière initiative du PT, le SG du RND, et non moins Premier ministre, l'a qualifiée de «manœuvre non-innocente». Le SG du RND a par ailleurs plaidé «pour la peine de mort contre les kidnappeurs d'enfants, les dealers de drogue et auteurs d'autres grands crimes». Notons que Ahmed Ouyahia a été hué lors de la prononciation de son discours, ce qui l’a contraint à s’interrompre et leur répondre : «vous êtes des perturbateurs». Il demandera aux militants de leur chanter «vous êtes des perturbateurs», chose qui a été aussitôt faite. à noter par ailleurs que le SG du RND a qualifié les enseignants grévistes qui donnent des cours particuliers de “pirates”. Il avertit que les lois vont être appliquées. Au sujet des residents grévistes il maintiendra le même ton affirmant qu'il est "temps d'arrêter le train de l'anarchie". “Au nom de la démocratie et de la liberté d'expression, nous dénonçons ces agissements. On demande aux enseignants de reprendre leurs cours, aux médecins les soins...”

K. H.