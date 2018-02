La dépouille rapatriée jeudi prochain

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 869 lecture(s)

La dépouille mortelle du défunt Hamou Amirouche, ancien officier de la glorieuse Wilaya 3 et secrétaire particulier du colonel Amirouche, décédé le13 février dernier à San Diego aux États-Unis où il s'était installé avec sa famille depuis 1994, sera rapatriée jeudi 22 février sur le vol Turkish Airlines (Aéroport d'Alger). L'enterrement aura lieu le 23 février à Tazmalt. Hamou Amirouche est né en 1937 à Tazmalt, où il obtient le certificat d'études primaires. Il fut l'un des principaux organisateurs de la Grève des étudiants en mai 1956, avant de rejoindre quelques mois après le maquis et devenir secrétaire particulier du colonel Amirouche de 1957 à 1958. Il avait été désigné par Amirouche afin d'acheminer le courrier et des fonds à la Tunisie, et c'est lui qui sera choisi pour diriger le foyer des étudiants qui a été créé par le colonel Amirouche Ait Hamouda lors de don passage en Tunisie, en 1957. Après l'Indépendance, Hamou Amirouche poursuivit ses études et obtint une licence en économie politique à l'université de Wesleyan et un DEA en sociologie à l’l'université du Colorado. Il occupa le poste de chef de cabinet au ministère de l'Energie, puis devient directeur d'une société mixte algėro-anglaise, avant de prendre sa retraite en 1987. En 2009, il sort son livre "Akfadou, un an avec le colonel Amirouche".

Mohand I.