Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 369 lecture(s)

À l'initiative du musée régional du moudjahid et du chahid de Tizi-Ouzou et de la Kasma ONM de la daïra de Boghni, une rencontre a été organisée, avant-hier jeudi, au siège de la section locale de l'Organisation des moudjahidine, pour rendre hommage au chahid Moh N'Djerdjer. Coïncidant avec les préparatifs de la célébration de la Journée du chahid, cet hommage a été un vrai moment de retrouvailles entre les moudjahidine de la région, dont des membres de l'ALN et de l’OCFLN, venus témoigner de l’engagement militant et du combat mené par Moh N’Djerdjer, de son vrai nom Mitiche Mohamed Arab, dans les rangs de l’ALN. Tombé au champ d'honneur le 12 mai 1960 à l'âge de 23 ans, au lieu-dit Ichiouache, près du chef-lieu de la commune de Boghni, Moh N’Djerdjer est né le 12 janvier 1937 à Tizi Meden, relevant actuellement de la commune de Bounouh. Le chahid a rejoint le maquis à l'appel de l'Union générale des étudiants musulmans algériens (l'UGEMA). Depuis, il n’a cessé de faire ses preuves sur le terrain, à travers des actions militaires qui ont fait date à Tizi-Ouzou et Aït Yahia Moussa, en étant, notamment, derrière la capture du capitaine Graziani, racontent les témoins présents à cet hommage, auquel a également pris part le compagnon de lutte de Moh N’Djerdjer, Si Dellys Abdellah, officier de l'ALN et de l'ANP, après l'indépendance. Il est venu spécialement de M’Chedallah pour rappeler «le courage et la bravoure de cet homme, nommé commissaire politique de la zone de Maâtkas avant sa nomination officier et chef de la région 1». En cette occasion, en présence des moudjahidine Kaci Mohamed, Saïda ni Ramdane, Attab Arezki, El Hadjène Ali, Chahmi Mouloud, Cheballah Belkacem, Zihzouh Mohamed… et de la famille Mitiche, le coordinateur local de l'ONM, Mouloud Béchar, a annoncé que des combattants de l’ALN seront honorés à l'occasion de la Journée du chahid. En outre, Ali Benoua, fils de chahid et membre de la commission pour l'écriture de l'Histoire du musée de Tizi-Ouzou, a annoncé que «d'autres initiatives, pour perpétuer la mémoire des martyrs de la révolution, sont nécessaires pour lutter contre l'oubli». À signaler, enfin, que l’ONM de Boghni salue, à travers une déclaration, les initiatives du président de la République décrétant la langue amazighe officielle et Yennayer fête nationale, ainsi que la création de l'académie berbère.

Merzouk Haddadi.