La démocratie participative en débat

Par DDK | Il ya 6 heures | 200 lecture(s)

«La démocratie participative : un nouveau mode de gouvernance» est le thème d’un colloque national qu’abritera l’auditorium d’Aboudaou de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, le 12 mars prochain. Cette rencontre scientifique sera organisée par la faculté de droit et des sciences politiques, en collaboration avec les services de la wilaya, l’APW et l’APC de Béjaïa. Ce colloque abordera les formes directes de participation de la société civile aux décisions publiques, ce qui constitue le cœur même de la démocratie participative. Les intervenants mettront en exergue «la nécessité d’impliquer la société civile dans la gestion des affaires publiques», et répondront à de multiples interrogations : comment peuvent se concilier démocratie participative et autres formes de démocratie ? La multiplication des procédures de la démocratie participative ne nuit-elle pas à leur efficacité ? Quels seront les acteurs de la démocratie participative ? Ou encore, les outils de la démocratie participative mis en place ces dernières années constituent-ils un véritable renouveau ou apparaissent-ils comme le simple ré-habillage de formules anciennes ? L’intérêt pratique de ce colloque, selon ses organisateurs, «est de clarifier les nouvelles exigences et les nouveaux outils de la participation : comment concilier transparence et participation, renouer les liens entre élus et société civile (dialogue social), et l’amélioration de la gestion des collectivités territoriales, en introduisant de nouveaux paradigmes tel que le new public management». Le thème de ce colloque, souligne-t-on, «est d’actualité, car la démocratie participative est au cœur des nouvelles orientations du gouvernement algérien». Le programme de ce colloque se déclinera sur plusieurs axes. Les conférenciers tenteront, d’abord, de cerner la notion de la démocratie participative, avant d’aborder les questions relatives à ses outils, ses domaines privilégiés, sa relation avec la gouvernance et, enfin, ses défis et enjeux.

Boualem S.