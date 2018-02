Hocine Nacib attendu aujourd’hui à Béjaïa

Par DDK | Il ya 6 heures | 434 lecture(s)

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Nacib, effectuera, aujourd’hui et demain, une visite de travail dans la wilaya de Béjaïa.

L’hôte de la Soummam aura à visiter plusieurs chantiers en réalisation relevant de son secteur. Dès son arrivée à Béjaïa, aujourd’hui en milieu d’après-midi, selon le programme arrêté par le cabinet du wali, Hocine Nacib aura à prendre connaissance de l’état des lieux de son secteur, à travers une présentation qui lui sera faite par le directeur local des ressources en eau. Dans la commune d’Amalou, première halte de sa visite, en sus d’une exposition sur la chaine, le ministre procédera à l’inauguration de la première station de pompage alimentant ladite commune à partir du transfert du barrage de Tichy Haf. Peu de temps après, Hocine Nacib inaugurera la station principale de Chemini et Souk Oufella à partir du même barrage, avant de se rendre sur le chantier de réalisation d’une station d’épuration à Sidi Aïch. Demain, le ministre des Ressources en eau assistera à un exposé sur la réhabilitation du réseau d’AEP de la ville de Béjaïa. Il visitera ensuite le projet d’achèvement des travaux d’AEP de Béjaïa et Oued Ghir au niveau de la station principale (R10 000 Ibachiren). Dans la commune de Toudja, le ministre des Ressources en eau se rendra au musée de l’eau de la localité, tout en prenant connaissance de l’étude de l’AEP de la même circonscription. La station principale alimentant la commune de Barbacha à partir du barrage de Tichy Haf sera, à l’occasion, mise en service. Comme il sera procédé à l’ouverture de la vanne de distribution du réservoir Aguemoune pour l’AEP au chef-lieu de ladite localité, Tala et Sidi Ali. Il est à signaler qu’un programme de développement comprenant une batterie d’actions visant l’amélioration de la situation de l’AEP dans la wilaya de Béjaïa a été, dernièrement, mis en branle. L’objectif escompté à travers le plan Marshall, adopté la semaine dernière, lors d’une réunion de travail présidée par le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, au siège de son département ministériel, en présence du wali de Béjaïa et des intervenants dans la gestion du service public de l’eau, au niveau central et au niveau local, est d’assurer l’alimentation en eau potable au quotidien pour l’ensemble des communes de la wilaya. Organisée dans le cadre des mesures urgentes prévues pour l'amélioration de l’approvisionnement en eau potable de Béjaïa, cette réunion a permis «d’évaluer l’état de l’alimentation en eau potable à travers les 52 communes que compte la wilaya de Béjaïa, et ce, aussi bien sur le plan de l’exécution des différents programmes de développement que celui de la gestion du service public de l’eau». Il ressort de l’évaluation faite de la situation actuelle du service public de l’eau à travers la wilaya de Béjaïa que 11 communes seulement, soit une population de 540 000 âmes, sont alimentées au quotidien alors que 41 communes, soit 460 000 âmes, sont ravitaillées en 1j/2, voire plus, dans certaines localités. Le programme de travail tracé par les responsables locaux du secteur de l’hydraulique, en concertation avec le ministère de tutelle, est structuré en trois échéances. D’abord, il s’agit de garantir une alimentation au quotidien de 24 communes d’ici la saison estivale 2018. La deuxième échéance, qui concerne onze autres communes, est fixée à la fin de l’année en cours. Le passage des six communes restantes au régime d’alimentation au quotidien en eau potable est fixé à l’année 2019. L’appel d’offre pour la désignation des entreprises qui prendront en charge les travaux de raccordement de ces communes au nouveau réseau AEP est en cours de lancement.

