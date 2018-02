16 nouveaux postes budgétaires pour le CHU Khellil Amrane

Par DDK | Il ya 5 heures 59 minutes | 355 lecture(s)

Le CHU Khellil Amrane de Béjaïa vient de bénéficier de 16 postes budgétaires dans le cadre du concours national pour la nomination aux postes supérieurs de chef de service CHU, conformément à l’arrêté interministériel du 21.12.2017. C’est, en effet, ce qu’a indiqué, hier, la cellule de communication du CHU Khellil Amrane de Béjaïa dans un communiqué. Selon cette même source, les postes ouverts sont ainsi répartis : Anatomie Pathologie, Anesthésie réanimation, Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Cardiologie, Chirurgie Maxillo-faciale, Epidémiologie, Gastro-entérologie, Gynécologie Obstétrique, Laboratoire Central, Maladies Infectieuses, Médecine du Travail, Médecine Légale, ORL, Ophtalmologie, Radiologie et Urgences Médico-chirurgicales. Ces nouvelles compétences «poids lourd» permettront, souligne le communiqué du CHU, «sans aucun doute, de poursuivre le processus de mise à niveau des services, engagé il y a quelques années, dont l’objectif principal est d’offrir une meilleure qualité des soins. Ces chefs de services s’attelleront, comme leurs prédécesseurs, à développer des réseaux de soins dans la wilaya et seront un motif de satisfaction pour toute la population, mais aussi pour nous, car il donne, là, un argument imparable pour le «dégel» du CHU de Béjaïa», dit-on. Par ailleurs, l'Association des amis de la faculté de médecine de Béjaïa (AAFMB), a organisé, samedi, une journée thématique en hommage aux caravaniers, en l’occurrence les étudiants, praticiens généralistes et spécialistes de la santé publique et du privé, infirmiers, ATS, sages-femmes, anesthésistes, psychologues, pharmaciens et valeureux sapeurs-pompiers de la Protection civile de la ville de Béjaïa. La manifestation a, en outre, coïncidé avec l’assemblée générale élective de l'AAFMB qui a vu le renouvellement de son bureau.

Rachid Z.