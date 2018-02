Rencontre sur la jeunesse dans les collectivités locales

Par DDK | Il ya 6 heures | 213 lecture(s)

C’est au niveau de l’ODEJ de Bouira qu’a été donné le coup d’envoi des travaux de la 1ère rencontre de wilaya sur la politique du secteur de la jeunesse et des sports vers les collectivités locales. En présence du wali, M. Limani Mustapha, du P/APW, M. Boutata Ahmed, de l’ex-commandant de la wilaya IV historique, Bouregaâ Lakhdar, et de membres de l’Organisation nationale des moudjahidine que s’est ouvert cette rencontre. Un événement lors duquel les intervenants ont mis en exergue leur disponibilité à aider le mouvement associatif, pour prendre en charge les doléances citoyennes. Des jeunes, représentant des associations culturelles, sociales, sportives… ont également assisté au discours des officiels, voulant, à tout prix, impliquer cette frange de la société dans la démocratie participative. Lors de son intervention, le wali de Bouira a réitéré sa disponibilité ainsi que son engagement pour faciliter la prise en charge des problèmes que rencontrent les citoyens au quotidien. D’ailleurs, le P/APW, qui lui succèdera à la tribune, tiendra à remercier chaleureusement le wali «pour ses efforts continus au profit de la population de la wilaya, comme les délocalisations des conseils de wilaya», qui se font depuis quelques semaines dans différentes daïras, afin de permettre aux citoyens d’assister et d’intervenir lors de ces plénières de proximité. Lors du coup d’envoi de cette manifestation, la famille du chahid Khirat Saïd a été honorée par les officiels, de même pour plusieurs moudjahidine de la wilaya, qui ont reçu des cadeaux de la part des autorités. En marge de cette rencontre, un concours de dessin, avec la participation de 200 collégiens. Le wali de Bouira a, par ailleurs, dévoilé une fresque murale réalisée par des artistes-peintres de la région dans l’enceinte de l’ODEJ. Plusieurs toiles étaient exposées sur le parvis de l’établissement. Une occasion pour les autorités locales de s’entretenir avec les artistes plasticiens ayant participé à la commémoration de la Journée nationale du chahid. A noter que pour aujourd’hui dimanche, journée coïncidant avec la Journée nationale du chahid, le wali et sa délégation se rendront à Khebouzia, Bir Ghbalou et Ath Leqsar pour des inaugurations et baptisations de certains projets, ainsi que pour assister à des cérémonies de recueillement.

Hafidh Bessaoudi