Plantation de 1 014 arbres pour les 1 014 chahids

C'est sous le slogan «Un arbre pour chaque Chahid» que l'association communale de l'environnement (ADAL) de Béni Maouche et l'APC, en collaboration avec l'ensemble des autres associations locales, célèbrent la Journée nationale du Chahid qui coïncide avec le 18 février. Au programme, la plantation de 1014 arbres en hommages aux 1014 chahids que compte la région. Les organisateurs ont invité l'ensemble des citoyens à participer à cet événement. «Un arbre pour chaque chahid, les temps changent, les combats aussi», soulignera l’un des organisateurs. L’opération sortira, sans doute, aujourd’hui, la localité de sa torpeur. Béni Maouche est fière de son passé révolutionnaire, elle compte, en effet, à elle seule pas moins de 1014 Chahids. Elle fut un fief de moudjahidine et la terre natale de valeureux combattants tels que Si Arezki ‘’l’aurès’’, Si Hmimi et d’autres. Le commandant Si Hmimi Oufadhel, natif du village Aguemoun, fut chargé par le colonel Amirouche de la sécurité du congrès de la Soummam, le 20 août 1956 à Ifri. Si Arezki, natif du village Tala n'tinzar, faisait partie du groupe de Mustapha Ben Boulaïd activant dans les Aurès. Ben Boulaïd l’avait affecté dans la vallée de la Soummam. Il y a aussi Boukider Slimane, natif du village Tiwel, grand maquisard chef de la Région III. La commune de Béni Maouche, dans la wilaya de Béjaïa, se situe au pied de la montagne Achtoug. La région est à vocation agricole, célèbre par sa figue sèche et son huile d'olive. La figue sèche de la région a obtenu, le 24 juillet 2016, le label IG (Indication Géographique), en même temps que la Deglet Nour de Tolga. Le lait coule aussi en abondance dans cette localité classée première dans la production laitière. Pour rappel, le 10 novembre 2000, la région de Béni-Maouche fut ébranlée par un séisme d'une magnitude de 5.4 sur l'échelle de Richter dont l'épicentre était localisé à Béni-Ourtilane. Par ailleurs, notons que l'association "Nezmer" de Béni-Maouche organise une rencontre avec M. Ali Feraoun, qui donnera une conférence intitulée "Mouloud Feraoun, l'aventure du fils du pauvre". Cette rencontre aura lieu le 23 février prochain, à 15h, au niveau de la salle communale de la localité.

Rachid Z.