Du gaz et un projet d’AEP pour les villages

Par DDK | Il ya 6 heures 8 minutes | 659 lecture(s)

Le wali de Tizi-Ouzou, M. Bouderbali, a mis en service le gaz naturel au profit de 1 200 foyers, hier, dans les communes d’Ouacifs, Aït Boumahdi et Iboudrarène, à l’occasion de la Journée nationale du Chahid. Ce fut par ailleurs l’occasion pour les comités de villages et les P/APC de lui soumettre leurs problèmes.

La première halte fut aux villages Tikichourt et Zaknoun, où 389 foyers bénéficient désormais du gaz. Les responsables locaux ont exposé au wali les problèmes que vivent les villageois à travers la commune de Ouacif. Le problème du réseau AEP, qui touche notamment trois villages, a été soulevé par le P/APC, qui dira que le coût du projet ne pourra être supporté par les PCD. Il a d’ailleurs interpellé le wali, pour une éventuelle aide. Ce dernier répondra favorablement et promettra de débloquer une somme de 12 millions de dinars pour régler le problème : «Le problème d’AEP constitue en effet l’une des principales préoccupations de la population de Zaknoun auxquelles nous essayons à chaque fois d’apporter des solutions. On a accordé une enveloppe de 12 millions de dinars pour prendre en charge le problème d’AEP dans les trois villages», dira le wali. L’autre problème soulevé fut celui de l’hôpital d’Ouacif. L’étude pour la réalisation de cette infrastructure a été achevée depuis longtemps, mais le projet est touché par le gel. Les élus locaux insisteront sur l’urgence de la réalisation de cet hôpital, vu que la région dépend de l’EPH de Aïn El Hammam, trop éloigné et difficile à atteindre, notamment en période hivernale. Le wali promettra de voir le dossier et proposera comme solution provisoire de rattacher cette région à l’hôpital d’Ouadhias. La deuxième escale fut la commune d’Aït Boumahdi, où il a fut procédé à la mise en service du gaz au profit de 312 foyers. Une autre tranche de 300 branchements est en voie d’achèvement et sera mise en service dans les semaines à venir. Dans la même localité, le P/APC, les comités de villages et les citoyens ont également exposé leurs problèmes, notamment l’habitat rural, les logements sociaux, l’électrification et l’ouverture de pistes. Le wali expliquera aux élus : «La wilaya de Tizi-Ouzou a évolué, il y a des réalisations, mais on ne peut pas gérer tous les problèmes à la fois. Il faut les opérations PCD, utiliser les reliquats… En faisant le bilan des communes, on a constaté qu’elles ne consomment que 10% de leur budget et ce n’est pas normal. Que font les P/APC durant tout leur mandat ?». Le wali affirmera par ailleurs que les budgets de communes n’ont pas été touchés par l’austérité. Dans la commune d’Iboudrarène, 547 foyers ont été raccordés au gaz, tout comme à Ait Rvah et Tassaft. La wilaya de Tizi-Ouzou a atteint le taux important de 84% de raccordement au gaz naturel, rappellera-t-il. «Nous comptons cette année arriver au chiffre de 2017, à savoir plus de 30 000 raccordements. Il reste 3 communes à raccorder, Zekri, Akarou et Aït Chafaâ qui dépendent d’un gazetier qui va venir de Béjaïa. On a un retard sur quelques lots, à cause de la défaillance des entreprises que nous allons remplacer», fera savoir le wali. Notons, enfin, que des gerbes de fleurs ont été déposées au carré des martyrs de M’Douha et au monument des martyrs de Tassaft. Au musée El Moudjahid, des fauteuils roulants et des matelas anti-escarres ont été distribués au profit de quelques veuves de Chahids et Moudjahidates.

Kamela Haddoum.