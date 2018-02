Beaucoup d’émotion à la cérémonie

Par DDK | Il ya 6 heures 7 minutes | 307 lecture(s)

La journée nationale du Chahid, qui coïncide annuellement avec le 18 Février, a été célébrée, hier, à Draâ Ben Khedda, en présence du chef de daïra, du P/APC, des élus de l’APC et de l’APW, des services de sécurité de la police et de la gendarmerie nationale. Il est à noter la forte présence de l’ONM, de l’association des veuves, des fils et filles de chahid (FFC et ONEC) de la commune de Draâ Ben Khedda, du CRA (Comité local) et de nombreux citoyens. Le départ vers le carré des martyrs (5 Juillet) s’est ébranlé à partir du siège de l’APC, avec en tête la fanfare assurée par les jeunes du CRA et du SMA. Une gerbe de fleurs a été déposée par le chef de Daïra et le P/APC sur la stèle portant les noms de plus de 150 chahids. L’hymne national est accompagné par la levée des couleurs au carré des martyrs, où une Fatiha, à la mémoire des martyrs, fut récitée par l’imam. Des prises de parole ont été tenues successivement par le P/APC, le chef de Daïra, les responsables des organisations ainsi que les représentants des associations présentes. «La journée du Chahid est une journée nationale, une date commémorative que nous ne pourrons jamais oublier. Les Moudjahidines tombés au champ d’honneur (Que Dieu ait leurs âmes !) sont morts pour la liberté et l’indépendance de l’Algérie que nous tous, aujourd’hui, devons préserver, afin de faire barrage aux ennemis de la Nation !», disent-ils. Une courte visite a permis aux présents de se recueillir sur les tombes des compagnons d’armes, parents et amis. Par la suite, les présents sont invités à une collation, après l’intervention du nouveau maire. «Cette date du 18 février a réuni tout le monde. C’est une preuve de notre cohésion et de notre mobilisation, et ce, afin de redorer le blason de notre commune qui doit retrouver son aura», dira le P/APC.

M. A. Tadjer