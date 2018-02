Par DDK | Il ya 6 heures 8 minutes | 523 lecture(s)

Le ministre des Ressources en eaux, Hocine Necib a fait savoir, hier à Alger, que son secteur a pris toutes les mesures nécessaires afin de garantir la stabilité de l’approvisionnement en eau potable durant l’été prochain. «Suite aux perturbations dans l’alimentation en eau potable enregistrées l’année dernière, on a fait un bilan où on a recensé 24 wilayas qui ont connu des difficultés. Nous avons donc un dispositif spécial pour l’été 2018», a affirmé M. Necib, lors de son intervention sur les ondes de la chaine III de la radio nationale. Il a fait état des programmes qui ont été engagés avec les autorités locales pour améliorer et renforcer l’eau potable et des projets structurants qui permettront de renforcer la distribution de cette ressource vitale. Pour ce qui est du développement des ressources en eau, le ministre a précisé que son secteur est parmi les trois secteurs prioritaires du gouvernement. C’est la raison pour laquelle, a-t-il soutenu, le secteur a bénéficié d’un dégel de 84 milliards de dinars concernant les opérations de l’assainissement. «Nous avons un plan de charge de 280 milliards de dinars pour l’année en cours. Ce programme touche l’eau potable, la mobilisation, l’assainissement et l’hydraulique agricole», a-t-il dit. Au sujet du gaspillage de l’eau dont la moyenne nationale de fuite est estimée à 30%, M. Necib a reconnu que «c’est beaucoup» de perdre une telle quantité, précisant que son département a retenu les mesures nécessaires pour réhabiliter les réseaux. «Cela fait partie des grandes priorités du secteur. Nous sommes en train de travailler depuis plusieurs années pour réhabiliter les réseaux de différentes villes. Si on arrive à atteindre le taux de 18%, je pense que ce sera un effort extraordinaire», a-t-il souligné. Dans ce sillage, le ministre a tenu à souligner que selon les enquêtes menées sur le terrain, il a été enregistré 15% à 20% des eaux consommées non facturées. «Pour mettre fin à ce phénomène, nous nous sommes organisés avec les walis et nous avons des équipes sur le train pour suivre ces cas», a-t-il indiqué. Et d’ajouter : «Cela représente des pertes importantes pour les ADE. Nous sommes en train de travailler avec la police des eaux et les autorités locales, et nous avons enregistré des résultats encourageants sur le terrain». Par ailleurs, le ministre a écarté le recours à l’augmentation du prix de l’eau potable. «Il est tout à fait claire que les conditions et les paramètres socioéconomiques en 2005, qui ont permis de fixer le régime tarifaire concernant l’eau portable, ne sont plus les mêmes aujourd’hui mais la révision de ce régime n’est pas dans l’agenda du secteur», a assuré M. Necib. Questionné sur la qualité de l’eau, le même responsable a assuré que celle-ci ne pose aucun problème.

Samira Saïdj