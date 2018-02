Limani recadre les élus locaux

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 514 lecture(s)

Le wali de Bouira, Mustapha Limani, a présidé, avant-hier lundi, un conseil de wilaya consacré au développement dans les daïras d’El Hachimia et de Bouira.

La cheffe de daïra d’El Hachimia était la première à prendre la parole pour présenter un exposé sur la situation du développement au niveau des communes de Oued El Berdi et d’El Hachimia. Dans sa communication, la responsable a évoqué plusieurs dossiers, entre autres, le logement, l’énergie, l’AEP, l’assainissement, l’éducation, la santé. Au sujet des projets de développement inscrits au profit des deux communes, l’oratrice a indiqué que «les deux communes ont bénéficié, en 2017, de 14 opérations dans le cadre des programmes PCD, 12 sur budget communal, 7 sur budget de wilaya et 1 dans le cadre du FFCL.» S’agissant de la consommation de budgets à El Hachimia, il a été fait savoir que le taux de consommation est de 84% pour les PCD, 42% pour les BC (budget communal), 98% du FFCL (fond des collectivités locales), et 67% du budget de wilaya (BW). Pour la commune de Oued El Berdi, les taux sont respectivement de 88%, 70%, 99% et 87%. Concernant le taux de raccordement à l’AEP, il est de 94% pour El Hachimia et de 97% pour Oued El Berdi, selon la cheffe de daïra. Pour l’assainissement, le taux est de 84% pour la première commune et de 40% pour la seconde. Dans le secteur du logement, il est fait état d’un projet à l’arrêt à Oued El Berdi, celui des 150 logements. À El Hachimia, on évoque deux projets à l’arrêt, celui des 50 logements LPA et celui des 20 logements LPL.

Des antennes ADE, impôts et Anem réclamées

Lui succédant à la tribune, le maire d’El Hachimia a évoqué certaines préoccupations de la population et a formulé, par la même occasion, des propositions de projets. Évoquant les préoccupations des populations de sa commune, le P/APC d’El Hachimia a souligné le problème d’approvisionnement en eau potable dans les différents villages d’El Hachimia. Selon lui, si le problème ne se pose pas au chef-lieu communal, où la population est alimentée au quotidien, dans les autres villages comme Ouled Saadi et Tghefla, la population souffre. Il a suggéré, de ce fait, le raccordement de ces localités au système des transferts à partir du barrage Koudiat Acerdoune. L’édile communal a, aussi, fait des propositions allant dans le sens du désenclavement des villages et a suggéré d’inscrire un projet de dédoublement de l’entrée menant au chef-lieu communal. Le maire a également plaidé pour l’extension du périmètre irrigué de la commune, le raccordement de la ferme agricole Si El Hachemi au barrage Lakhel, la réalisation d’une unité de soins mère-enfant, d’un groupe scolaire et d’un CEM. À propos de ce dernier point, l’inscription de projets dans le secteur de l’éducation est plus qu’urgent d’autant plus, affirme le maire, le taux d’occupation des classes est très élevé dans la ville d’El Hachimia. Toujours dans le secteur de l’éducation, le P/APC d’El Hachimia a déploré le manque du personnel, notamment les ouvriers polyvalents, dans les établissements scolaires. L’élu a suggéré l’inscription d’un projet de raccordement au gaz au profit de populations de six villages et la relance du projet de la piscine semi-olympique. Dans le secteur du logement, le maire a évalué les besoins de la commune à 700 unités pour le LPL, 250 pour le LPA et 250 pour la formule rurale. Lui succédant au micro, un représentant de la société civile a déploré l’absence d’une unité de l’ADE, un centre des impôts et une agence de l’emploi (ANEM) au chef-lieu de daïra.

«Oued El Berdi ne profite pas des rentrées fiscales de la ZI»

Pour sa part, le P/APC de Oued El Berdi a relevé des carences en matière de raccordement au réseau du gaz de ville, en évoquant trois projets gelés. Il a aussi évoqué l’absence d’alimentation au réseau électrique de pas moins de 200 foyers. Selon lui, les réseaux AEP sont vétustes et il faut les réfectionner. Concernant le logement, le maire a été très critique en allant jusqu’à affirmer que sa commune a été punie. Pour preuve, et selon lui, la commune d’Oued El Berdi n’a pas bénéficié d’un quota de logements, toutes formules confondues, depuis plus de six ans. «L’APC a bénéficié de seulement 15 aides de l’habitat rural alors que la demande s’élève à 350», a encore souligné le maire. Dans le secteur des travaux publics, l’édile communal a parlé de la dégradation des voies d’accès, notamment le CW21 menant à Fraksa, du cas du boulevard principal traversant la ville qui n’est pas réceptionné depuis trois ans. Il a relevé, également, des carences en matière de cantines et d’établissements scolaires et d’infrastructures de loisirs. L’autre problème souligné par le même responsable concerne les recettes fiscales. Selon lui, «ils sont près de 79 investisseurs exerçant au niveau de la zone industrielle de Sidi Khaled à ne verser aucun centime à la municipalité.» Pis encore, le maire dira que l’emploi dans cette zone ne profite pas aux jeunes de la commune : «Les recruteurs ne passent pas par l’ANEM et l’on a tendance à privilégier le recrutement direct. Du coup, nos jeunes ne profitent pas des offres d’emploi», a précisé le maire. Pour leur part, des membres de la société civile de Oued El Berdi ont soulevé l’absence d’un CSP, un centre culturel et le faible quota de logements ruraux.

Des quotas supplémentaires de logements ruraux



Invités à la tribune pour apporter des réponses quant aux problèmes soulevés, plusieurs directeurs d’exécutifs ont donné des éclaircissements, chacun dans son secteur respectif. Prenant la parole, le chef de l’exécutif a insisté auprès des maires à ce qu’ils assainissent la situation du logement rural, en obligeant les bénéficiaires à reprendre les travaux de réalisation de leurs constructions ou à faire des désistements. La wali, Mustapha Limani, a accordé 85 nouvelles aides de l’habitat rural pour Oued El Berdi et 70 pour El Hachimia. Ceci dit, il a conditionné l’attribution de ces nouveaux quotas par l’épuration du dossier. À propos du problème de la collecte de l’impôt à Oued El Berdi, le wali a qualifié la situation «d’aberrante» et surtout «d’inacceptable» : «Nous allons nous pencher sur ce dossier car il est anormal que la commune de Oued El Berdi ne profite pas des rentes fiscales de la zone de Sidi Khaled», a noté M. Limani. Ce dernier a levé la séance en exhortant les maires d’hiérarchiser leurs propositions en focalisant sur les priorités.

Djamel Moulla