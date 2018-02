Tirage au sort à la mi-mars

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 331 lecture(s)

Les travaux du conseil de wilaya ont repris avec au menu l’examen de la situation du développement dans les communes du chef-lieu de wilaya, Aïn Turk et Aït Laaziz. Le chef de daïra de Bouira a présenté un exposé détaillé des indicateurs de développement dans chaque secteur pour chacune de ces trois communes. Ainsi et selon ce responsable, 44 opérations du PCD ont été accordées aux trois communes en 2017 pour un montant de 45 milliards de centimes, 16 dans le cadre du budget de wilaya pour un montant de 17 milliards de centimes, 3 dans le FFCL pour 34 millions de dinars, 165 projets sur budget communal pour 142 milliards de centimes et, enfin, 7 opérations dans le cadre de la caisse de solidarité des collectivités locales pour un montant de 32 millions de dinars. Les projets du PSD inscrits sont au nombre de 133 pour un montant de 10 milliards de DA. Le chef de daïra cédera la parole aux maires des trois communes pour exposer les préoccupations de leurs populations respectives. Prenant la parole, celui d’Aïn Turk a évoqué des contraintes d’approvisionnement en eau dans 19 villages, l’état dégradé de certaines voies d’accès notamment à Zeboudja et des moyens de collecte d’ordures ménagères limités. À Aït Laaziz, commune de montagne, les insuffisances sont nombreuses et beaucoup plus importantes qu’à Bouira et Aïn Turk. Le maire d’Aït Laaziz a soulevé les problèmes d’AEP, l’assainissement, l’électricité, les routes, l’aménagement urbain, la couverture sanitaire et l’Internet. De son côté, Mohamed Larbi, le maire de Bouira, s’est contenté d’énumérer les projets en cours de réalisation dans sa commune, en s’engageant devant le wali, à «parachever les 146 opérations inscrites d’ici la fin 2018.» Selon le maire, actuellement son équipe s’attelle à réfectionner le réseau de l’éclairage public. Des directeurs de l’exécutif ont, pour leur part, apporté des réponses aux préoccupations soulevées par les édiles des trois communes. Dans son intervention, le wali a indiqué que les problèmes sont nombreux mais leur prise en charge demande des moyens financiers et du temps. Il a préconisé aux maires de procéder par priorités, surtout les plus urgentes. «Hiérarchisez vos propositions de projets», a lancé le wali à l'adresse des maires présents. Mustapha Limani a profité, également, de l’occasion pour revenir sur le dossier du logement social dans la commune de Bouira, en annonçant la tenue, à la mi-mars, d’un tirage au sort des 814 bénéficiaires du quota affiché en août 2017.

D. M.