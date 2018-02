Le wali Bouderbali chez les Matoub

Par DDK | Il ya 8 heures | 1699 lecture(s)

Le wali de Tizi-Ouzou, M. Mohammed Bouderbali, s’est rendu avant-hier, en compagnie de la directrice de la culture, Mme Nabila Goumeziane, à Taourirt Moussa, dans la commune de Béni Douala, où il s’est recueilli sur la tombe de Lounès Matoub.

À son arrivée, le wali a été accueilli par la sœur du chantre, Malika Matoub, présidente de la fondation qui porte son nom, et des jeunes du village. Sur les lieux, le wali a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du rebelle et l’heure était à l’émotion, notamment lors de la visite de l’exposition permanente érigée dans les locaux de la fondation, relatant la vie de l’artiste, son parcours et son œuvre. Le wali Bouderbali a, en outre, rendu visite à la mère du rebelle, Nna Aldjia, et a longuement discuté avec elle. Il a, aussi, écrit un mot sur le registre de la fondation pour marquer son passage et apporter son «témoignage» sur le personnage et son apport à l’identité et à la culture algériennes. Selon la présidente de la fondation Matoub, contactée par nos soins, la visite du wali rentre dans le cadre de «la préparation du 20ème anniversaire de l’assassinat de Matoub, coïncidant avec le 25 juin.» Un événement qu’elle annonce, d’ailleurs, «grandiose» pour cette année. «Cet événement impliquera, d’une manière ou d’une autre, les autorités locales qui doivent mettre à la disposition de la fondation les infrastructures nécessaires, telles l’école, les parkings et les locaux du Président. Il faut également assurer le nettoiement, le désherbage mais surtout garantir la sécurité aux milliers de personnes qui viendront de partout et qu’il faut impérativement mettre à l’aise et surtout en sécurité», précisera encore la présidente de la fondation, Malika Matoub, avant d’ajouter : «C’est dans cette optique que nous avons reçu le wali de Tizi-Ouzou qui avait émis le souhait de nous rendre visite. L’occasion s’est, donc, présentée pour l’inviter». Par ailleurs, et à propos du projet du musée initié par la fondation, qui a d’ailleurs engagé un bureau d’étude pour sa réalisation, «le wali a montré sa disponibilité à faciliter les autorisations et procédures administratives pour le bon déroulement du projet», annoncera-t-elle.

Kamela Haddoum.