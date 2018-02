«Je suis loin d’être un débile !»

Par DDK | Il ya 7 heures 28 minutes | 705 lecture(s)

Les élus RCD, PT ainsi que les Indépendants, constituant une alliance, n’hésitent pas, dans une déclaration rendue publique, à imputer au nouveau P/APC tout le retard enregistré dans la constitution de l’exécutif communal de l’APC de Aïn-Zaouïa.

«En l’absence d’une vraie volonté de constituer un exécutif communal dans les délais réglementaires et face à l’obstination du P/APC, dont l’installation remonte maintenant à plus de deux mois, les élus du RCD et du PT, constituant la majorité au sein de l’assemblée communale d’Aïn-Zaouïa, ne peuvent que faire part de leur inquiétude et de leur étonnement quant à l’évolution négative des évènements dans notre chère commune», lit-on dans ladite déclaration. M. Ali Lamrani, le premier magistrat d’Aïn-Zaouïa, a tenu à remettre les pendules à l’heure, en expliquant la véritable raison de ce blocage. «J’ai été installé officiellement à la tête de l’APC d’Aïn-Zaouïa le 13 décembre 2017. Les résultats de la dernière élection ont montré que le FLN avait obtenu 4 sièges, le FFS 3, les Indépendants 3 et le RCD 3. Quant au PT, il avait obtenu 2, soit un total de 15 élus constituant notre APC», déclare le P/APC, tout en ajoutant qu’au lendemain de son installation, il avait entrepris des démarches pour la constitution de l’exécutif. «Au lendemain de mon installation, comme je n’avais pas la majorité, je devais consulter toutes les parties concernées pour constituer mon exécutif. Malgré toutes mes bonnes volontés, seuls les élus du FFS s’étaient montrés disponibles», tiendra à clarifier M. Ali Lamrani. C’est ainsi que fut organisée une réunion, le 28 décembre dernier, avec comme ordre du jour : l’installation de l’exécutif communal, en présence de tous les élus et des comités de village. «Bien que j’aie essuyé le refus des élus du RCD et des Indépendants à se joindre à nous (FLN et FFS), j’avais tenu, lors de la première réunion du 28 décembre, à annoncer la composition du nouvel exécutif, en y associant tous les partis et en proposant une vice-présidence ainsi qu’une commission pour le FFS, une vice-présidence pour le RCD ainsi qu’une autre aux Indépendants et, pour le PT, une délégation spéciale. Cependant, ce choix avait fait l’objet d’un rejet en bloc par ladite alliance qui exige tout bonnement d’écarter tous les autres élus du FLN et ceux du FFS, au nombre de 3 chacun. Donc, je serai seul au milieu de cette coalition, ce qui est complètement ridicule et insensé. Je ne suis pas adepte du nomadisme comme certains d’entre eux. Mon expérience dans les affaires des collectivités est connue de tous, d’autant plus que j’avais été à la tête de cette commune durant plusieurs années», termine M. Ali Lamrani, tout en invitant les citoyens de sa localité à ne pas accorder de crédit à de telles déclarations. Les élus opposants au maire tiennent également à retirer leur engagement à œuvrer pour le bien de leur commune, tout en comptant bien agir pour faire valoir leur statut d’élus et pour dénoncer tout ce qui porte atteinte au bon fonctionnement de l’APC avec les moyens légaux.

Essaid Mouas