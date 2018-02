Trente-six associations sans subventions

Par DDK | Il ya 7 heures 28 minutes | 490 lecture(s)

Des subventions allouées par l’APW de Tizi-Ouzou aux associations activant dans les domaines de l’environnement, l’artisanat, l’agriculture et le tourisme de l’ordre de 10 millions de dinars au titre de l'exercice 2017 ont été rejetées par le contrôleur financier de Tizi-Ouzou. Du coup, les 36 associations seront étouffées financièrement, ce qui peut mettre un frein à leurs activités. Ce rejet par le contrôleur financier va à l’encontre des objectifs tracés par les secteurs concernés, à savoir l’environnement, le tourisme, l’agriculture et l’artisanat. À rappeler que par le passé, ces subventions entrant dans le chapitre 914 étaient visées par le même responsable. Questionné sur le motif du rejet de ces subventions, le vice-P/APW, M. Rabah Menaoum, dira : «En effet, des subventions de 10 millions de dinars, destinées à 36 associations activant dans les domaines de l’environnement, l’artisanat, le tourisme et l’agriculture ont été rejetées pour le motif de fausses imputations. Chose que nous ne comprenons pas puisque par le passé, ces subventions sont imputées dans le même chapitre. De ce fait, cette situation bloquera l’activité de 36 associations.» Notre interlocuteur appellera les responsables concernés d’intervenir pour débloquer cette situation qui prend en otage le mouvement associatif : «Nous demandons aussi aux responsables du secteur des finances d’organiser des journées de formation et des séminaires pour expliquer les nouvelles procédures car à présent, même les APC n’arrivent pas à consommer leurs subventions du fait des nombreux rejets et des multiples réserves émises par le CF. Cet organisme est conçu pour jouer le rôle de garde fou et éviter toute dépense inutile, mais à présent, il constitue un frein à l’avancement des programmes des APC et des associations de la wilaya», soulignera-t-il.

H. T.