Les entreprises débrayent !

Par DDK | Il ya 7 heures 28 minutes

Trois entreprises privées, engagées par l’APC de Béjaïa durant le mandat précédent pour la collecte des ordures ménagères à travers les différents quartiers de la commune du chef-lieu de wilaya, ont décrété, depuis plusieurs jours, un arrêt de travail pour réclamer leur dû. Cela fait maintenant plus de huit mois qu’elles n’ont reçu aucun sou de la part de l’APC de Béjaïa, qu’il les a engagées pour renforcer la régie communale en matière de collecte des déchets managers. «Nous sommes en arrêt de travail pour réclamer le payement de notre dû. Cela fait huit mois que nous travaillons sans recevoir aucun centime. Ce problème concerne trois entreprises spécialisées dans la collecte des ordures ménagères et employant une centaine d’ouvriers», a déclaré un responsable de l’une de ces entreprises. Réagissant à cet arrêt de travail décidé par ces entreprises, ce qui risque de perturber fortement la collecte des ordures au niveau des quartiers du chef-lieu de wilaya, le responsable du service hygiène et environnement à l’APC de Béjaïa a expliqué qu’un problème d’ordre administratif est à l’origine du non payement de ces entreprises. «Elles ont été engagées par l’ancienne APC sans établir aucun contrat ni document officiel. Ces entreprises ont répondu favorablement à l’appel de l’ancien P/APC, qui les a sollicitées pour renforcer les éboueurs de la commune, dont le nombre était amplement insuffisant pour assurer convenablement la collecte des ordures ménagères. Nous demandons à ces entreprises de patienter et nous allons trouver une solution pour régulariser leur situation financière», a affirmé cet élu municipal, tout en les appelant à reprendre leur travail. Dans un autre chapitre, ces entreprises demandent à l’APC de Béjaïa des clarifications quant à l’avenir de leur partenariat, suite à l’annonce, dernièrement, de la création d’un EPIC spécialisé dans la collecte, le transport et la gestion des ordures ménagères. Selon le même responsable à l’APC de Béjaïa, l’intégration de ces entreprises dans le cadre de cet EPIC est envisageable.

