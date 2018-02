Mihoubi attendu à la cérémonie inaugurale

Par DDK | Il ya 8 heures | 401 lecture(s)

L'ouverture officielle du Festival culturel national du film amazigh est prévue, aujourd’hui après-midi, au théâtre régional Kateb Yacine, en présence du ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi.

Le ministre présidera, donc, la cérémonie d’ouverture de cette manifestation tant attendue qui s'étalera jusqu'au 28 février prochain. Un beau monde de l'univers culturel, politique, associatif sera probablement présent comme à l'accoutumée. Le Festival, cette année, rendra hommage au grand écrivain et anthropologue, Mouloud Mammeri, à l’occasion du centenaire de sa naissance. D'ailleurs, la date de clôture de la manifestation culturelle coïncide avec sa date de naissance, ce qui n'est pas un hasard puisque le choix des dates a été soigneusement fait par les organisateurs. Cette 16e édition du Festival culturel national du film amazigh est prometteuse en matière de qualité des films qui seront présentés d'après les organisateurs. Les critères de choix étaient, selon eux, rigoureux ce qui expliquerait le nombre faible de films qui est de 17, sélectionnés pour concourir pour l'olivier d'Or, dont trois long-métrages, sept films-documentaires et sept autres courts-métrages. Notons qu'au départ, le commissariat à reçu 43 films. Rappelons que le Festival était prévu pour le mois de décembre dernier, mais le faible taux de participation a incité les organisateurs à prolonger les délais pour permettre à un plus grand nombre de productions cinématographiques de participer. L'espace de la compétition, la grande salle donc, sera ouverte au grand public ainsi qu'aux professionnels du métier tout au long de ces journées cinématographiques, pour profiter des œuvres sélectionnées. L’entrée est fixée à un prix symbolique de 50 DA. En panorama, trois films sont programmés à la cinémathèque et des conférences au petit théâtre de la Maison de la culture. Trois ateliers sont également programmés. Il s’agit de «Master classe», animé par le réalisateur Cherif Aggoune, autour de la réalisation de films du cinéma et l'importance de la phase de postproduction dans la finition d'un film professionnel, «Atelier Actorat», un corps une voix, animé par le comédien Aziz Boukrouni dont l'objectif est d'approfondir le rôle et l'importance du comédien dans l'œuvre artistique cinématographique. Le dernier atelier «À la découverte du cinéma pour jeunes adolescents» animé par Hakim Abdelfettah, assistant-réalisateur. Le Festival s'invitera, également, dans la proximité à travers la programmation de plusieurs films à Draâ Ben Khedda, Tigzirt, Larbaâ Nath Irathen, Aïn El Hammam et Azazga.

Kamela Haddoum.