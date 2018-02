Un hommage aux disparus

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 404 lecture(s)

Le bureau de wilaya du rassemblement national démocratique (RND) a fêté, avant-hier, le 21e anniversaire de la création du parti. Pour l’occasion, il a été procédé à la lecture de la lettre adressée par le secrétaire général du parti, Ahmed Ouyahia, aux militants et à la distribution des diplômes de reconnaissance aux familles des militants disparus du parti. Les cadres du RND Tizi-Ouzou ont voulu faire de cette journée un moment de commémoration et de reconnaissance vis-à-vis de ceux qui ont accompagné les premiers pas du parti dans cette wilaya et qui ne font plus parti de cette vie. Dans un premier temps, ils se sont rendus au cimetière de M’Douha, au chef-lieu de wilaya, pour se recueillir sur les tombes de Dr Ismail Adjouti, un ancien cadre, et Mohamed Kandouli, militant. La délégation s’est, par la suite, rendue à Tazi-Rached, où elle s’est recueillie sur la tombe de l’ex-secrétaire de wilaya, Khider Mouaz, et du coordinateur de cette localité, feu Ahcène Adjoud. À Zekri, les cadres du RND se sont, également, recueillis sur la tombe de défunt Mohammed Laaouami, ex-coordinateur et élu de la région. À Aït Agaoucha, ils ont rendu hommage au défunt Madjid Rabia, ex-coordinateur et élu. Dans la daïra de Mekla, le RND a rendu visite à son ex-coordinateur, M. Ramdane Laabadi, actuellement malade, habitant dans la région d’Aït Khelili.

K. H.