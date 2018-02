Erdogan entame sa visite à Alger

Par DDK | Il ya 23 heures 59 minutes | 1728 lecture(s)

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est arrivé aujourd'hui lundi à Aler pour une visite officielle de deux jours en Algérie à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. "A l'invitation de son excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, président de la République, son excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, effectuera une visite officielle en Algérie, du lundi 26 au mercredi 28 février 2018", avait indiqué le communiqué diffusé dimanche par la présidence pour la circonstance. Les entretiens qui se dérouleront entre les deux chefs d'Etat et les travaux entre les délégations des deux pays "permettront à l'Algérie et à la Turquie de partager leurs analyses de la situation régionale et internationale, notamment au Moyen-Orient, au Maghreb et au Sahel", ajoute le communiqué. Les discussions qui "auront lieu entre les membres des deux délégations ainsi que le Forum d'Affaires, qui regroupera un grand nombre d'entreprises algériennes et turques, ne manqueront pas de donner un élan accru aux échanges et aux partenariats entre les économies algérienne et turque", conclut le communiqué de la Présidence.