«Les centres spécialisés doivent s'ouvrir aux parents»

La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Mme Ghania Eddalia, a effectué, hier dimanche, une visite de travail et d’inspection au niveau de plusieurs localités de la wilaya de Bouira.

Accompagnée du wali de Bouira, M. Limani, et de l’ensemble des cadres locaux et nationaux de son secteur, l’hôte de Bouira a inspecté des établissements spécialisés de la wilaya, en plus des projets en cours de réalisation. C’est, ainsi, qu’elle a supervisé l’avancement des travaux pour la réalisation de deux centres psychopédagogiques pour enfants inadaptés mentaux au niveau de la commune de Lakhdaria et M’Chedallah, en plus d’avoir inspecté le centre psychopédagogique pour enfants inadaptés de Sour El-Ghozlane, opérationnel depuis trois années, et d’autres établissements spécialisés au chef-lieu de la wilaya. Au cours de sa visite, la ministre de la Solidarité nationale a insisté sur le respect des délais de réalisation des deux centres de Lakhdaria et M’Chedallah, en plus de leur dotation en matériel nécessaire et de l’encadrement psychologique et médical, afin de garantir leur bon fonctionnement et aussi pour répondre à la forte demande au niveau de ces deux grandes daïras. Mme Eddalia a, par ailleurs, ordonné le suivi régulier de ces projets par la directrice locale de l’action sociale, en plus de l’accompagnement des parents et des encadreurs des établissements spécialisés de la wilaya. Ainsi, c’est au niveau de la commune de Lakhdaria, sise à une quarantaine de kilomètres au Nord-ouest de la wilaya de Bouira, que la ministre de la Solidarité nationale a entamé sa visite, en inspectant le chantier pour la réalisation d’un centre psychopédagogique spécialisé pour enfants inadaptés mentaux. Sur place, il sera fait état que les travaux de réalisation ont été achevés à hauteur de 90 % et le centre en question sera mis en service au mois de septembre prochain. Selon le maître de l'ouvrage, le coût de l'opération est à l'ordre de 5 millions de dinars et il est d'une capacité d'accueil de 80 élèves en mode externe et 60 en mode interne. Ce nouveau centre est, aussi, doté de dix salles de classe et d'une salle de sport, en plus d'un restaurant et d'un jardin. La ministre qui a inspecté certaines salles du futur centre, a insisté auprès de la DAS de Bouira pour leur dotation en matériel pédagogique et médical adéquat, en plus des effectifs nécessaires pour garantir un bon fonctionnement et une bonne prise en charge des enfants malades de la région. À Bouira et après une escale au niveau de la sûreté de wilaya, où Mme Eddalia et le wali de Bouira ont assisté au coup d'envoi de la compétition régionale de tir à l'arme, le cortège officiel s'est dirigé par la suite vers la commune de Sour El Ghozlane, à une quarantaine de kilomètres au sud de la wilaya, où la ministre de la Solidarité a inspecté le centre psychopédagogique pour enfants inadaptés mentaux Salmi Rabia.

Virée au centre psychopédagogique de Sour El Ghozlane

Mis en service en 2015, ce centre spécialisé d'une capacité de 100 places pédagogiques, prend en charge actuellement 86 enfants de la région atteints de différentes maladies psychologiques ou physiques, à l'image de l'autisme. Sur place et après avoir reçu des explications sur le mode de fonctionnement du centre et des méthodes médicales et psychologiques de la prise en charge des enfants malades, l’hôte de Bouira a insisté pour l'ouverture de nouvelles classes intégrées. Un nouveau concept pour la prise en charge des enfants, qui consiste en l'intégration des programmes scolaires de l'éducation nationale dans leurs programmes. La ministre a, aussi, plaidé auprès des responsables de cet établissement pour établir un contact direct et flexible avec les parents des enfants pris en charge au niveau de ce centre : «Il faut établir des ponts entre la prise en charge psychologique et médicale et la prise en charge sociale. Cela se fera par le biais d'une collaboration avec les parents des enfants, qui auront la tâche de poursuivre le même mode de prise en charge, surtout pour la maladie de l'autisme» a-t-elle déclaré, avant d’insister pour l'ouverture du service de l'internat de l'établissement et de l'accroissement de ses capacités d'accueil, en affirmant que de nouveaux budgets seront prochainement accordés pour la wilaya de Bouira : «Il faut jamais rebrousser un enfant malade. Tous les enfants ont le droit d'être pris en charge et soigné convenablement. De nouveaux postes seront accordés au secteur, notamment des postes spécialisés», a-t-elle ajouté. Le cortège officiel s'est dirigé, par la suite, vers la commune de M'Chedallah, située à l'extrême Est de la wilaya de Bouira, où Mme Eddalia a inspecté les travaux de réalisation du centre spécialisé pour enfants inadaptés mentaux. Ce projet inscrit en 2015 avec un montant de 50 millions de dinars, enregistre un flagrant retard puisque le taux d'avancement des travaux n'est qu'à 50 %. Sur place, la ministre de la Solidarité nationale a fixé la date du 1er juillet prochain pour la mise en service du projet : «Ce retard est inacceptable. Des centaines d'enfants de la région ont besoin de prise en charge», a-t-elle affirmé, tout en insistant auprès de la directrice locale de l'action sociale pour le suivi régulier de ce projet. À noter, enfin, que la visite de la ministre s'est poursuivie, dans l'après-midi d’hier, dans la ville de Bouira, où elle a inspecté trois centres de son secteur.

