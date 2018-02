Une équipe médicale franco-algérienne à pied d’œuvre

Par DDK | Il ya 8 heures 9 minutes | 691 lecture(s)

L’équipe de l’association «Amitié populaire franco-algérienne» (AAPFA) composée de 34 médecins étrangers et algériens, est à pied d’œuvre, depuis hier matin, au niveau de l’hôpital Mohamed Boudiaf de la ville de Bouira. Certain des membres de cette équipe pluridisciplinaires ont également été installés au niveau de la polyclinique Belkaid du chef-lieu de wilaya, ainsi qu’au niveau de l’EHS psychiatrie de Sour El Ghozlane. La psychiatre était sur place et avait commencé son travail, de même que le sapeur pompier adjudant-chef au niveau de la direction de la Protection Civile de Bouira, pour l’entame de son programme d’apprentissage. L’effervescence était perceptible. Un nombre impressionnant de malades a à sa disposition un staff médical au grand complet, dont des spécialistes en cardiologie, gériatrie, psychiatrie, chirurgie vasculaire, angiologie, rhumatologie, gastrologie… Pour la circonstance, et c’est chose rare, les radiographies ainsi que le scanner étaient opérationnels, car le personnel étranger devait former les manipulateurs radio de l’hôpital pour faire des mammographies et autres radios nécessitant un certain savoir-faire dans le domaine de la sénologie. Dès les premières heures de la matinée, des orthopédistes et le chirurgien viscéral ont pris possession des blocs opératoires pour des interventions sur 5 patients, tandis que les autres spécialistes auscultaient au fur et à mesure les malades pour d’éventuelles interventions chirurgicales. Le spécialiste le plus demandé fut sans nul doute celui intervenant en gériatrie, spécialité inexistante en Algérie. De nombreuses personnes âgées, accompagnées de leurs proches, attendaient avec impatience leur tour. Des femmes ayant subi une ablation de sein ont également été prises en charge pour des chirurgies de reconstruction mammaire. «Nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui nos confrères de cette association, à leur tête le docteur Hellal, chef de mission et le docteur Kourib Hocine, spécialiste en gériatrie et président de l’AAPFA. Toutes les consultations et interventions chirurgicales se feront au niveau de l’EPH Mohamed Boudiaf, mais également au niveau de la cité ECOTEC où se trouve la polyclinique Belkaid réservée aux consultations de rhumatologie et cardiologie. Nous avons installé la radiologie et l’amplificateur de brillance, pour faciliter les choses aux rhumatologues, et nous avons aussi des spécialistes au niveau de la maternité avec des sages-femmes et l’équipe chirurgicale qui sont au bloc opératoire», explique le docteur Malki, responsable au niveau de la DSP de Bouira. Cette mission sanitaire œuvrera à Bouira jusqu’à jeudi prochain, avec au menu plusieurs activités médico-chirurgicales, afin de prendre en charge un maximum de patients. Aujourd’hui, lundi, est prévue une journée médicale qui se tiendra au niveau de la bibliothèque principale de lecture de la ville de Bouira où plusieurs thèmes seront développés par les spécialistes étrangers et algériens exerçant à l’étranger. A noter que les autorités de wilaya se sont engagées à prendre en charge les membres de cette association en assurant la restauration et l’hébergement. Par ailleurs, le P/APW de Bouira, ainsi que le docteur Sayeh, se sont associés à l’acquisition de plusieurs prothèses au profit des malades démunis qui bénéficieront d’interventions orthopédique par les médecins bénévoles de cette association.

Hafidh Bessaoudi