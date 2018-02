«Il faut lancer des études épidémiologiques»

Par DDK | Il ya 8 heures 43 minutes | 336 lecture(s)

La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme a révélé, à Bouira, au cours d’une visite de travail qui l’a conduite dans plusieurs communes de la wilaya que «le nombre d’autistes à l’échelle du pays ne cesse d’augmenter». D’où, selon elle, la nécessité de lancer des études épidémiologiques en collaboration avec les services de la Santé pour connaitre les causes de cette augmentation. Les enfants présentant le spectre de l’autisme, dira-t-elle, engendrent des tracas aux parents et aux services de l’Etat, lesquels services font tout pour garantir un bon suivi médical aux femmes enceintes avant l’accouchement. Sans donner de chiffres précis concernant le nombre d’autistes, la ministre a indiqué que son ministère prend en charge près de 1000 cas d’autistes. Quant à leur prise en charge, la ministre a fait savoir que devant l’impossibilité d’ouvrir des centres spécialisés, et ce, vu le contexte économique que traverse le pays, et en attendant l’amélioration de la situation, il a été décidé d’ouvrir des classes dans les centres pour enfants handicapés pour prendre en charge ces autistes. Elle a aussi ajouté que «les listes d’attente nécessitant une prise en charge au niveau des wilayas est très importante». Toujours à propos de la prise en charge des personnes atteintes du spectre autistique, la ministre a souligné que celle-ci est assurée par les services de son ministère ainsi que par des associations. Par ailleurs, Mme Ghania Eddalia a reconnu qu’auparavant il y avait un manque pour le diagnostic du trouble autistique et qu’actuellement celui-ci est nettement meilleur. À une question concernant les femmes battues, la ministre a précisé que le travail ne se limite pas à la création d’une base de données, mais la finalité c’est d’élaborer une stratégie à même de mieux prendre en charge cette catégorie de femmes. Elle a ajouté que cette base de données permet de connaitre les profils, l’âge de ces femmes et la nature des violences qu’elles subissent. «Actuellement, il y a deux centres fonctionnels dédiés à la prise en charge de femmes battues et on recense plus de 1200 cas qui sont tous pris en charge sur les plans psychologique et social. Ces centres sont des structures ouvertes vers l’extérieur et permettent aux femmes de poursuivre des formations. Nous aidons aussi ces femmes à commercialiser les produits qu’elles confectionnent». Et d’ajouter : «Nous privilégions beaucoup plus le travail de médiation dans le traitement de ce phénomène au niveau des directions de l’action sociale (DAS)». À propos des dispositifs de l’emploi dont s’occupe son département, la ministre a précisé qu’il existe à Bouira1967 postes de pré-emploi repartis entre les dispositifs PAID et DAIS. «545 sont des postes de PAID destinés aux universitaires. Ce quota concerne l’année en cours. Il y a aussi tous les quotas dont a bénéficiés la wilaya auparavant dont le nombre dépasse les 5000 postes. Ce programme est toujours en vigueur», a tenu à préciser Ghania Eddalia. La ministre a aussi fait savoir que la wilaya va bénéficier cette année de 1.312 nouvelles indemnités dans le cadre du dispositif du filet social, ceci en plus de près de 18.000 déjà existantes. À l’échelle du pays, selon Ghania Eddalia, les bénéficiaires de cette indemnité s’élève à près de deux (2) millions de personnes. Par ailleurs, la ministre a annoncé en marge de sa visite l’attribution d’un nouveau quota de 1.400 microcrédits destinés aux jeunes désirant créer une micro-entreprise. «En plus de ce quota, nous allons rajouter un quota spécial de 300 microcrédits destinés à l’achat des matières premières. Nous avons aussi un budget pour permettre la création de 400 nouvelles micro-entreprises dans le cadre du dispositif ANGEM», a déclaré la ministre. L’autre annonce faite par la ministre concerne l’ouverture pour la prochaine rentrée à M’Chedallah, d’un centre psychopédagogique lequel permettra la prise en charge des autistes et d’une nouvelle annexe pour autistes à Bouira.

Djamel Moulla