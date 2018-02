Plusieurs accords de coopération signés

Par DDK | Il ya 8 heures 57 minutes | 648 lecture(s)

Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a assisté, hier, deuxième jour de sa visite en Algérie, aux travaux d'un Forum algéro-turc des hommes d'affaires, en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et de plusieurs ministres des deux pays.

Le Forum a regroupé plus de 200 hommes d'affaires des deux pays, activant dans plusieurs secteurs, notamment l’industrie du textile, l’agroalimentaire, la pétrochimie, l’électronique et l’électroménager. Renforcer et diversifier les relations entre les entreprises algériennes et turques étaient les objectifs assignés à cette rencontre. Le Forum permettait aux entreprises des deux pays d’explorer les possibilités de nouvelles opportunités de partenariat, à travers des rencontres B to B.

Signature de sept accords de coopération dans divers domaines

Dans cette optique, sept accords de partenariat et de coopération et mémorandums d’entente ont été signés, avant-hier, entre les deux pays, en présence du Président turc, du Premier ministre algérien, Ahmed Ouyahia, ainsi que plusieurs ministres des deux pays. Ces accords concernent les secteurs des hydrocarbures, l'enseignement supérieur, la diplomatie, la culture, le tourisme et l'agriculture. Un protocole de coopération pour le développement de la langue turque en Algérie a également été signé. Le deuxième accord signé porte sur un mémorandum d'entente et de coopération entre l'entreprise nationale Sonatrach et les entreprises turques Ronesans et Bayegan, dans le domaine des hydrocarbures. L'accord a été paraphé par le P-DG de Sonatrach, M. Ould Kaddour, et celui du groupe turc Ronesans. Un autre mémorandum d'entente et de coopération a été paraphé par M. Ould Kaddour et Burhan Ozcan, P-DG de la firme turque Botas. Un accord sur un programme de coopération dans le domaine du tourisme a également été signé par le ministre du Tourisme et de l'artisanat, Hassan Mermouri, et son homologue turc, Numan Kurtilmus. Un accord portant sur la protection du patrimoine culturel commun a été paraphé, à la même occasion, par le ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi, et M. Numan Kurtilus. Dans le domaine de l'agriculture, un protocole d'entente a été signé par le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, M. Abdelkader Bouazghi, et le ministre turc de l'Alimentation, de l'agriculture et de l'élevage, Ahmet Esref Fakibaba. Par ailleurs, un mémorandum d'entente de coopération entre l'Institut diplomatique des relations internationales (IDRI) du ministère des Affaires étrangères et l'académie diplomatique turque du ministère des Affaires étrangères a été également signé par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et son homologue turc, Mevlut çavusoglu. Une évolution remarquable et une dynamique particulière ont été instaurées en matière de relations économiques entre l'Algérie et la Turquie ces dernières années. Des partenariats industriels multisectoriels et un renforcement des échanges commerciaux ont été réalisés. 800 entreprises turques opèrent en Algérie et véhiculent quelque 28 000 postes d’emplois. Les échanges commerciaux algéro-turcs ont également connu un certain essor pour s'établir à près de 4 milliards de dollars en 2017, mais avec une balance commerciale en défaveur de l'Algérie.

Kamela Haddoum.