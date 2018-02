L’intervention salutaire de Bouteflika

Par DDK | Il ya 8 heures 57 minutes | 923 lecture(s)

Alors que la tendance était hier vers le gel du mouvement de grève au sein du Cnapeste toujours en session ouverte jusqu’à une heure tardive à Boumerdès, au sein du gouvernement on se met déjà dans les dispositions d’apaisement pour accompagner cette décision tant attendue de reprise des cours.

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a en effet assuré dans la journée, que toutes les mesures appropriées seront prises "dans les plus brefs délais" pour la réintégration des enseignants licenciés, réaffirmant que les portes "sont ouvertes" pour tous les enseignants désireux de déposer un recours auprès des directions de l'éducation. "Sensible à la situation des enseignants et en droite ligne des orientations du président de la République sur le renforcement du dialogue et de la concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux, le ministère de l'Education nationale confirme, encore une fois, que les portes sont ouvertes pour tous les enseignants désireux de déposer un recours auprès des directions de l'éducation, et que toutes les mesures appropriées seront prises dans les plus brefs délais", a affirmé Mme Benghabrit sur sa page Facebook. Dans une déclaration à la presse lundi en marge de sa visite à l'Office national de l'enseignement et de la formation à distance (Onefd), la ministre avait affirmé que les enseignants licenciés pouvaient déposer un recours auprès des directions de l'éducation pour leur réintégration, et ce dans le cadre d'une commission paritaire. Elle avait rappelé, par la même occasion, la décision de la Justice qui a déclaré illégale la grève du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (Cnapeste), et des mesures prises dans ce cadre, soulignant que "tout ce que fait le ministère s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi". Plusieurs établissements scolaires sont en grève depuis le 30 janvier en réponse à l'appel du Cnapeste qui avait appelé à une grève illimitée réclamant l'application du procès verbal du 19 mars 2015 et la concrétisation des procès verbaux des wilayas de Blida et Bejaia outre l'annulation des mesures de ponction "arbitraire et abusive" des jours de grève.