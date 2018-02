L’ANPE dénonce «la manipulation» des élèves

Par DDK | Il ya 8 heures 57 minutes | 375 lecture(s)

L’Association nationale des parents d’élèves (ANPE) a dénoncé les actions de protestation organisées par les élèves dans plusieurs établissements scolaires, pour revendiquer le retour des enseignants grévistes, et appelle à l’ouverture d’une enquête. «L’association des parents d’élèves se désengage de tous ces mouvements de protestation des élèves. Ces derniers sont manipulés pour sortir dans la rue», a affirmé, hier, Khaled Ahmed, président de l’APNPE. Ce dernier a fait état des instructions qui ont été données à l’ensemble des assemblées de ladite association au niveau national, «afin de sensibiliser les élèves et de les inciter à rejoindre leurs classes». M. Ahmed a mis, par ailleurs, en exergue «la nécessité d’ouvrir une enquête afin de déterminer qui est derrière cette manipulation et d’identifier les personnes qui incitent les élèves à sortir dans la rue». Il a tenu à préciser, dans ce sillage, que l’ANPE n’est pas contre les professeurs grévistes, «mais la scolarité des élèves passe avant tout», insiste-t-il. Et d’ajouter : «La ministre de l’Éducation leur a laissé une chance pour rejoindre leurs classes. Espérons qu’il vont faire preuve de sagesse». Par ailleurs, l’interlocuteur a affiché sa satisfaction quant au calendrier spécial établi par la tutelle afin de rattraper les cours dans les établissements scolaires touchés par la grève. «Bien qu’on ait constaté un manque de professeurs de certaines matières, notamment les sciences et les mathématiques, dans l’ensemble, on est satisfaits du travail du ministère», a-t-il indiqué. A rappeler que Nouria Benghebrit a réitéré, avant-hier, sur sa page Facebook, la possibilité de la réintégration des enseignants radiés : «Sensible à la situation des enseignants et en droite ligne des orientations du président de la République sur le renforcement du dialogue et de la concertation avec l’ensemble des partenaires sociaux, le ministère de l’Éducation nationale confirme, encore une fois, que les portes sont ouvertes pour tous les enseignants désireux de déposer un recours auprès des directions de l’éducation et que toutes les mesures appropriées seront prises dans les plus brefs délais», a-t-elle affirmé.

Samira Saïdj