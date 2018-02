Les membres de la fédération éducation quittent le SNAPAP

Par DDK | Il ya 8 heures 58 minutes | 498 lecture(s)

Dans une déclaration rendue publique, hier, les membres de la fédération éducation Snapap de la wilaya de Béjaïa annoncent leur retrait dudit syndicat. «(…) Nous, les membres du bureau de la fédération éducation du Snapap de la wilaya de Béjaïa et l’ensemble des sections affiliées, annonçons notre retrait immédiat et irrévocable du syndicat Snapap», écrivent-ils dans leur document. Ces désormais ex-syndicalistes du Snapap réaffirment, néanmoins, leur «disponibilité à rester à l’écoute de nos adhérents pour lesquels nous exprimons notre fidélité, notre admiration et notre engagement», tout en précisant que leur démarche aura une suite dans les tout prochain jours. Les membres démissionnaires de ladite fédération motivent leur démarche par le quiproquo qui dure depuis des années au sein des instances nationales de leur syndicat. «Depuis plusieurs années, le Snapap vit une situation de confusion et d’illisibilité mortelle. Ballotées entre deux ailes, notre disponibilité et notre action syndicale sont victimes de blocage et d’inertie très dommageables pour les nombreuses et urgentes attentes de nos adhérents de plus en plus nombreux», expliquent-ils dans leur déclaration, rappelant avoir tout fait pour le dénouement de la crise, mais sans résultat. «Malgré toutes nos démarches, aucune perspective ni amélioration de la situation ne sont visibles. Toutes nos actions de structuration et de déploiement organiques sont à chaque fois semées d’embuches et difficiles à surmonter», rappellent-ils, tout en soulignant leur refus de rester inertes face à cette situation mortifère. «Nous ne pouvons donc rester indifférents, parce que le front social a besoin de notre disponibilité et de nos actions sur le terrain pour défendre les intérêts de nos adhérents d’une manière sérieuse et continue (...)», concluent-ils.

F.A.B.