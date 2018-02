Des lycéens boudent les examens du deuxième trimestre

Par DDK | Il ya 9 heures | 404 lecture(s)

Les élèves du lycée Abderrahmane Mira de la ville de Bouira ont refusé de rejoindre les bancs de leurs classes, hier matin. Un refus qui intervient au moment où les examens du 2ème trimestre devaient avoir lieu. Plusieurs dizaines d’élèves ont, ainsi, tenté d’organiser une marche avant que les éléments de la police ne viennent les disperser. «Nous n’avons pas de cours depuis plusieurs semaines et aujourd’hui, on veut nous obliger à passer des examens. À quelle fin ?» s’interroge Amel, lycéenne en classe de terminal. Les autres élèves qui l’accompagnaient arguent le fait que leurs enseignants sont en grève depuis janvier dernier et même s’ils ne sont pas solidaires avec eux, le ministère de l’Éducation ne peut les obliger à plancher sur des examens : «Nous ne voulons pas faire des compositions sur des sujets partiels, il y a un programme à suivre et nous devons l’étudier avant que l’on nous impose des examens qui toucheront uniquement certaines leçons. Et d’ailleurs, nous attendons la fin du conflit entre les enseignants et le ministère de l’Éducation pour voir si nous, les élèves, avons été inclus dans le règlement de ce conflit avec des cours de rattrapage qui ne nous perturberont pas. Notre cursus jusqu’à la fin du mois de février, a été chaotique et les retards s’accumulent chaque jour dans plusieurs matières», s’indigne Fayçel, élève de deuxième année de cet établissement. L’administration de ce lycée, ainsi que les quelques enseignants rencontrés sur place, n’ont pas souhaité s’exprimer sur le refus des élèves de rejoindre leurs classes.

H. B.