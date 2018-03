Reprise des cours aujourd’hui

Par DDK | Il ya 10 heures 17 minutes | 447 lecture(s)

Après plusieurs semaines de grève des enseignants des trois paliers scolaires, les cours reprendront aujourd’hui.

Les enseignants grévistes ont répondu favorablement à l’appel de leur organisation syndicale, de geler leur mouvement de contestation. En grève illimitée depuis le 30 janvier dernier, le conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Cnapeste) a finalement abdiqué, en mettant fin à son mouvement de protestation. La décision a été prise à l'issue des travaux de la session extraordinaire de son conseil national tenue le lundi et mardi derniers à Alger et à Boumerdès. Néanmoins, « le Cnapeste a décidé de maintenir son conseil national en session ouverte, une manière de maintenir la pression sur les pouvoirs publics en faisant planer la possibilité d’un retour à la grève», nous a signifié le chargé de communication du Cnapest-Elargi, Messaoud Boudiba. Le syndicaliste a insisté sur le fait que «la décision de suspension de la grève a été prise suite aux garanties données par les hauts responsables quant à la prise en charge de notre plate-forme de revendications». Celui-ci estime que la balle est dans le camp du ministère de la tutelle, qui n’a encore prévu aucune rencontre avec le Cnapeste. «On attend de la part de la ministre qu’elle s’assoie à la table des négociations, afin qu’on puisse reprendre le dialogue à propos des revendications des enseignants», a souligné M. Boudiba. Il convient de souligner que le gel de cette grève intervient suite à la déclaration faite par la ministre de l'Education nationale, annonçant que les portes sont ouvertes pour tous les enseignants désireux de déposer un recours auprès des directions de l’éducation, pour leur réintégration. Il faut rappeler que le ministère de l'Education nationale et celui du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale s’étaient réunis avec le bureau national du Cnapset-Elargi, en vue d’apaiser les esprits, mais en vain. Ni la décision de justice déclarant sa grève d’illégale, ni les menaces de ponctions sur salaires, ni encore moins les menaces de radiation des enseignants grévistes n’ont dissuadé le Cnapeste de poursuivre son mouvement de grève qui a paralysé la majorité des établissements scolaires durant plusieurs semaines. A noter que cette entité syndicale a recouru à ce mouvement de grève afin d’exiger «le respect des engagements contenus dans les procès-verbaux signés par le syndicat et la tutelle au niveau national et de wilaya, notamment en ce qui concerne la régularisation de la situation des personnels occupant des postes en voie de disparition, la médecine du travail, l'actualisation de la prime de zone pour le travail dans le sud, le logement et les promotions». Il réclame également «la concrétisation des procès verbaux des wilayas de Blida et Béjaïa, outre l'annulation des mesures de ponction arbitraires et abusives des jours de grève». Il faut dire que le problème de rattrapage des cours se pose sérieusement après plusieurs semaines de grève. Et l’on s’interroge comment les enseignants et la tutelle comptent rattraper un retard de plus d’un mois.

L.O.Challal