«La lettre du président y est pour beaucoup dans l’apaisement»

Après plusieurs semaines de grève, le conseil national du CNAPESTE, réuni avant-hier à Boumerdès, a décidé la suspension de la grève générale et la reprise des cours à partir d’aujourd’hui (Jeudi). Dans ce court entretien, M. Messaoud Boudiba, SG du CNAPESTE, livre ses motivations et les attentes des enseignants pour la prochaine étape.

La dépêche de Kabylie : Le conseil national du CNAPESTE a tranché pour la suspension de la grève. Pourriez-vous expliquer dans quels climat et conditions a été prise cette décision ?

M. Messaoud Boudiba : Le Conseil national a été ouvert lundi dernier. Les débats étaient sereins et dans le respect. La première journée, on n’a pas pu trancher. De part et d’autre, les arguments ne manquaient pas. C’est au bout de la deuxième journée (hier) que le CN a décidé la suspension de la grève et la reprise des cours à partir de demain (Ndlr aujourd’hui). Le CN est souverain.

Qu’est-ce qui a motivé cette décision justement ?

Beaucoup de paramètres ont motivé cette décision. Vous avez vécu la grève avec nous. Cette dernière a pris une dimension sociale. Elle a pris une trajectoire à laquelle nous ne nous attendions pas. On a été soutenus, dès le départ, par les parents d’élèves, ce qui est normal du fait que nous le sommes aussi. Ils ont compris nos revendications et savent que c’est notre droit de recourir à la grève. La sortie des élèves dans la rue était aussi un paramètre déterminant. Les parents ont perdu le contrôle de la situation et, à ça, nous ne pouvions rester indifférents ou insensibles. La position même des autorités nous a encouragés. Leur démarche d’apaisement et notamment la lettre du président de la République appelant à privilégier le dialogue, tout comme les initiatives promettant d’accompagner nos revendications. Tous ces paramètres, entre autres, ont fait que notre conseil national tranche pour l’apaisement et le dialogue.

Quelles sont donc vos attentes pour la prochaine étape ?

On a laissé la session du conseil national ouverte pour que le public et vous, puissiez suivre le déroulement des choses. Notre priorité actuellement est d’assurer la reprise des enseignants dans les meilleures conditions, dans la sérénité et l’efficacité. Il ya plusieurs situations que nous devons suivre à tous les niveaux. Concernant les enseignants radiés, on a donné des instructions à ne pas introduire de recours. Nous ne reconnaissons pas la légitimité de cette décision, on ne peut donc suivre les procédures de recours. Le CNAPESTE s’attend à une réintégration de l’ensemble des enseignants sans recours. La prochaine étape à laquelle attendue est justement l’ouverture du dialogue pour discuter des différentes situations. On a toujours nos revendications et nous espérons trouver une oreille tendue. C’est là notre souhait à ce stade.

Propos recueillis par

Kamela Haddoum.