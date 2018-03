Des munitions et des portables piégés récupérés

Par DDK | Il ya 10 heures 17 minutes | 723 lecture(s)

Deux caches contenants des armes, des explosifs, des téléphones portables piégés et des substances utilisées dans la fabrication d’explosifs ont été découverts et détruits, par un détachement de l’armée nationale populaire à Bouira, mardi dernier, a annoncé, hier, le ministère de la Défense nationale (MDN), dans un communiqué publié sur son site internet. Le MDN précise que c’est suite à l’exploitation d’informations et à des renseignements que cette découverte a été faite. En plus des munitions et des armes découvertes dans ces abris pour terroristes, des vivres et des médicaments ont été aussi récupérés par l’ANP. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 27 février 2018 à Bouira/1e RM, deux cachettes contenant 29 téléphones portables piégés, 3 grenades, 16 mines de confection artisanale, 33 détonateurs, 350 grammes de matières explosives, des outils de détonation, ainsi que des vivres, des médicaments et divers objets» lit-on dans le communiqué du MDN, qui ne précise pas cependant, le lieu exact de cette découverte.

Bachir A.