Le projet de l’hôpital d’Aïn El Hammam dégelé

Par DDK | Il ya 10 heures 10 minutes

En marge de la visite qui l’a conduit, avant-hier, dans les trois communes de Boghni, Souk El Ténine et Maâtkas, le wali Mohamed Boudarbali a annoncé le dégel prochain et progressif de quatre STEP, ainsi que celui du projet de l’hôpital de 60 lits d’Aïn El Hammam. Le wali fera savoir que, lors d’une réunion qui l’a regroupé avec le ministre des Ressources en eau et celui de l’Intérieur, mardi passé, il a été décidé du dégel prochain d’au moins quatre STEP. Il a indiqué : «Le principe du dégel a été arrêté par le gouvernement. Quand on fait des efforts en matière d’AEP, il y a forcément une augmentation du volume d’eau qui est rejeté dans la nature. Il est donc nécessaire de prendre en charge ce problème». Et d’ajouter : «Nous avons au moins quatre STEP concernées, graduellement, par le dégel». Le wali affirmera par ailleurs : «Le projet de l’hôpital de 60 lits d’Ain El Hammam a été officiellement dégelé». «Nous avons insisté auprès du ministère de la Santé et celui des Finances pour la réévaluation de l’hôpital de Mâatkas. Le ministère est en train de dégelé progressivement beaucoup de projets en relation avec le secteur. Rien n’exclut donc le dégel des hôpitaux de Mekla, Ouacifs et Ouaguenoun au cours de l’année prochaine», rassurera-t-il. Revenant sur la question de l’habitat rural qui constitue une priorité et une préoccupation majeure du citoyen, le responsable indiquera que 85% des citoyens ont bénéficié d’aides. Un taux qu’il qualifie d’«énorme». Toutefois, le wali a évoqué un certain nombre de problèmes qui, selon lui, entravent l’opération : «Il s’agit dans un premier temps de la non-attribution à ce jour des quotas inscrits à l’indicatif de certaines communes», précisera-t-il. Il ajoutera : «Par ailleurs, certains citoyens bénéficiaires ont retiré la première tranche, mais ils n’ont toujours pas entamé les travaux». Le wali regrettera cet état de fait : «Nous avons un contentieux à gérer avec le ministère de l’Habitat. Ce genre de chose ne nous permet pas de demander un quota supplémentaire». Toutefois, le responsable a parlé d’un nouveau quota, de 3000 unités, attribué à la wilaya. «Elles seront réparties prochainement à travers les 67 communes», a-t-il assuré. Le wali a appelé, à l’occasion, les P/APC à «faire preuve de plus de rigueur dans le tri des demandes», estimant que «ceux qui demandent ne sont pas forcément tous prioritaires ou éligibles». Il faut, selon lui, faire un sérieux travail de tri. Par ailleurs, dans un autre sillage, concernant le secteur des travaux publics, on a appris que la livraison partielle de la première tranche de 10km du projet de la pénétrante est prévu avant juin 2018.

K. H.