Deux décès sur 22 cas enregistrés

Par DDK | Il ya 10 heures 9 minutes

Pendant un mois, soit du 26 janvier au 25 février, 22 personnes ont été hospitalisées au niveau du CHU de Béjaïa dans un tableau de grippe compliquée, informe la cellule de communication de cet établissement, qui précise que ces patients «ont tous bénéficié de prélèvements nasopharyngés adressés à l’institut Pasteur d’Alger».

«Nous avons reçu les résultats des 22 prélèvements, 13 ont été confirmés biologiquement», indique la même source, ajoutant que 20 patients parmi les 22 admis au CHU de Béjaïa pour grippe sévère, soit 90%, «ont bien évolué et ont quitté l’hôpital». Néanmoins, déplore-t-on, «deux patients sont décédés. Le premier était un jeune atteint d’une maladie chronique. Quant au deuxième, c’était une personne âgée qui a été hospitalisée dans un tableau de détresse respiratoire et décédée le même jour. Les prélèvements effectués chez ces deux patients sont déclarés négatifs au virus de la grippe». Le responsable de la cellule de communication du CHU de Béjaïa souligne, par ailleurs, que «sur l’ensemble de ces cas, une seule personne a été vaccinée contre la grippe et 16 cas (76%) avaient une ou plusieurs affections chroniques pouvant compliquer la grippe (cardiopathie, pneumopathie, diabète, obésité…)». Dans le détail, indique encore la même source, «parmi les résultats positifs, 10 cas (77%) étaient dus au virus de la grippe A/H1N1, deux (15 %) sont dus au virus B et un cas (8%) au virus A/H3N2 », précisant que sur les 10 cas de grippe A/H1N1 enregistrés durant cette période, six étaient porteurs d’une maladie compliquant la grippe. Les autre malades, ajoute-t-on, ont bien évolué et ont quitté l’hôpital. La cellule de communication du CHU soutient, en outre, «qu’aucun cas de virus de la grippe porcine ou aviaire n’a été enregistré au CHU de Béjaïa et, d’après l’Institut Pasteur d’Alger, sur le territoire national». La Grippe, explique-t-on, est une maladie hautement contagieuse et la prévention reste le meilleur outil de lutte.

D. S.